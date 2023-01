Alles gleich und doch völlig anders.. Die Darsteller in unserem Börsendrama sind auch nach dem Jahreswechsel nach wie vor die Gleichen. Die böse Inflation, die uns Konsumenten den Tag verdirbt und laut nach Lohnanpassung rufen lässt während sich global die Finanzminister ins trainierte Fäustchen lachen, denn bevor noch irgendetwas beim Einkommen nach oben geht, ist schon die Steuer voll am Kassieren. Die pseudobeflissenen Währungshüter, die so tun müssen, als hätten sie mit Zinsen alles im Griff, während sie jedwede Kritik mit einer Steigerung der Androhung neuer Maßnahmen kontern und zur Stille verdonnern. Die Rezession, die genau aus einem solchen Zinsverhalten wohl erst entsteht. China mit monströs verschuldeten ...

