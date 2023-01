Tesla will 775 Millionen Dollar in den Ausbau seines Werks in Austin, Texas investieren. Offenbar ist das Unternehmen zuversichtlich, dass es die Produktionsprobleme des vergangenen Jahres hinter sich lassen kann.Von Adam ClarkBarron'sÜbersetzung: Laura MarkusDie Pläne gehen aus Dokumenten hervor, die Tesla diese Woche auf der Website des Texas Department of Licensing veröffentlicht hat. Demnach könnten die Bauarbeiten am Standort in Austin noch in diesem Monat beginnen. Im Mai bezeichnete Tesla-Chef ...

