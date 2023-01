Der Elektrotechnik-Verband hat jetzt ein Positionspapier veröffentlicht, in dem er sich für einige Vereinfachungen rund um Stecker-Solar-Geräte aussprach. Neben den Steckern, sollen zum Beispiel auch Zähler gelassener gesehen werden.Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) hat sich im Streit um die Sicherheitsanforderungen von Photovoltaik-Balkonmodulen jetzt auch für die einfachere Schuko-Stecker-Variante ausgesprochen - unter bestimmten Bedingungen. Das ist nur einer von fünf Punkten in Bezug auf Stecker-Solar-Geräte, die der VDE in einem Positionspapier klärte. Ziel ...

