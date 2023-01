NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Salesforce von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 134 auf 119 US-Dollar gesenkt. Nun gerieten auch Margenverbesserungen in Zweifel, während das Wachstum weiter nachlasse, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letzteres habe der Softwarekonzern jahrelang durch Zukäufe kompensieren können. Diese Unterstützung schwinde aber inzwischen ebenfalls./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 08:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2023 / 11:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US79466L3024

SALESFORCE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de