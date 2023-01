Die neu zertifizierten Entwicklungspartner Logan Data und Information Asset erstellen vertrauenswürdige Konnektoren und helfen Unternehmen, ihre Technologieinvestitionen zukunftssicher zu machen

REDWOOD CITY, Kalifornien, Jan. 11, 2023, der führende Anbieter von Enterprise Data Intelligence-Lösungen , hat das Partnerprogramm für das Open Connector Framework gestartet, um Konnektivität zu neuen Datenquellen zu liefern. Das neue Programm baut ein Ökosystem von Partnern auf, um die Konnektivitätsoptionen mit dem Alation Open Connector Framework zu erweitern, einem SDK zur Vereinfachung der Entwicklung von Alation-Konnektoren. Das neue Partnerprogramm von Alation schließt sich der Open Data Quality Initiative an, die im Jahr 2022 ins Leben gerufen wurde, und unterstreicht damit das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für offene Erweiterbarkeit.



Alation bietet Konnektoren zu mehr als 80 Datenquellen , einschließlich Snowflake , Databricks , AWS und Tableau . Da der moderne Datenstack immer komplexer wird und Unternehmen immer mehr unterschiedliche Datenquellen einsetzen, ist die Verbesserung der Transparenz im gesamten Datenstack von entscheidender Bedeutung, um das Vertrauen in die Daten zu verbessern, die Wertschöpfungszeit zu verkürzen und datengesteuerte Entscheidungen zu fördern. Zertifizierte Partner im Partnerprogramm für das Open Connector Framework können Konnektoren erstellen, um mehr Metadaten aus dem komplexen Ökosystem in den Alation Data Catalog aufzunehmen.

Zertifizierte Partner erhalten Integrationsmaterialien, die Anleitungen für die optimale Integration und die Erstellung einzigartiger Verbindungen enthalten. Darüber hinaus gibt die Zertifizierung den Kunden die Gewissheit, dass die von den Anbietern hergestellten Konnektoren vertrauenswürdig sind und sich nahtlos mit Alation integrieren lassen. Das Netzwerk des Unternehmens aus vertrauenswürdigen Partnern beschleunigt die Bereitstellung von Konnektoren für den modernen Datenstack von heute und die Technologien von morgen, da sich Infrastruktur und Datenquellen regelmäßig ändern.

Mit dem Partnerprogramm für das Open Connector Framework können Alation-Kunden jetzt eine größere Anzahl von kundenspezifischen BI-Plattformen, Datenbanken, Datenumwandlungs- und Pipeline-Tools sowie Cloud-Apps nutzen und eine ganzheitlichere Sicht auf ihre Daten erhalten. Wenn Partner neue, innovative Konnektoren entwickeln, können Kunden Metadaten aus nahezu jeder Datenquelle abrufen und über den Alation Data Catalog darauf zugreifen.

"Unser Ziel ist es, Alation zum offensten und am besten erweiterbaren Datenkatalog auf dem Markt zu machen, und das Partnerprogramm für das Open Connector Framework ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg", erklärt Raj Gossain , Chief Product Officer bei Alation. "Wir setzen einen Präzedenzfall in der Branche, dass Unternehmen die Möglichkeit haben sollten, alle Datenquellen mit ihrer Data Intelligence-Plattform zu verbinden. Indem Alation Partner befähigt und zertifiziert, Konnektoren zu entwickeln, hilft es Unternehmen, ihre Technologieinvestitionen zukunftssicher zu machen."

Die neu zertifizierten Entwicklungspartner Logan Data und Information Asset schließen sich einem umfassenden Netzwerk von Partnern von Alation im Bereich der modernen Datenverarbeitung an.

"Das Inventar der Datenbestände eines Unternehmens ist sehr vielfältig", so Krishna Kodeboyena , President von Logan Data. "Die Menge an Daten, die aus vielen verschiedenen Datenquellen erzeugt wird, führt dazu, dass ein Unternehmen das Bedürfnis hat, sich mit den tiefsten und umfangreichsten Datenökosystemen zu verbinden und zu integrieren. Unsere Partnerschaft mit Alation und deren breitem und wachsendem Partnernetzwerk ermöglicht es unseren gemeinsamen Kunden, über ein einziges Fenster auf kritischen Kontext zu kontrollierten Daten aus vielen Datenquellen zuzugreifen."

"Mehr Datenquellen zu Alation zu bringen, ist im heutigen stark vernetzten Technologie-Ökosystem unerlässlich", so Sanjeev Varma , CEO von Information Asset. "Der Beitritt zum Partnerprogramm war eine einfache und sehr strategische Entscheidung, die unseren gemeinsamen Kunden einen erheblichen Mehrwert bietet."

Die Partner sind eingeladen, dem Programm beizutreten , um Konnektoren zu spezifischen Datenquellen zu erstellen und so sicherzustellen, dass Alation-Kunden über Konnektivität im gesamten modernen Datenstack verfügen.

Weitere Informationen:

Lesen Sie den Blog: Expanding the Reach of Our Data Intelligence Platform (https://www.alation.com/blog/new-partner-program-ocf/) (Ausweitung der Reichweite unserer Data Intelligence-Plattform).

(https://www.alation.com/blog/new-partner-program-ocf/) (Ausweitung der Reichweite unserer Data Intelligence-Plattform). Nehmen Sie am Partnerprogramm für das Open Connector Framework (https://www.alation.com/partners/alation-open-connector-program/) teil.

(https://www.alation.com/partners/alation-open-connector-program/) teil. Besuchen Sie die Seite des Alation-Partnernetzwerks (https://www.alation.com/partners/alation-partner-network/).



Über Alation

Alation ist der führende Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen für Unternehmen, darunter Datensuche und -erkennung, Data Governance, Data Stewardship, Analytik und digitale Transformation. Das Erstprodukt von Alation dominiert den Markt für Datenkataloge . Dank der leistungsstarken Engine zur Verhaltensanalyse, den integrierten Funktionen für die Zusammenarbeit und den offenen Schnittstellen kombiniert Alation maschinelles Lernen mit menschlichen Erkenntnissen, um selbst die anspruchsvollsten Herausforderungen im Daten- und Metadatenmanagement erfolgreich zu meistern. Etwa 450 Unternehmen vertrauen auf Alation, um die Datenkultur zu fördern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und Geschäftsergebnisse zu erzielen, darunter unter anderem AbbVie, Allianz Global Investors, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, General Mills, Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia und Vistaprint. Alation mit Hauptsitz im Silicon Valley wurde bereits dreimal in die Liste Inc. Magazine's Best Workplaces aufgenommen und zählt im Jahr 2022 zu den Best Workplaces for Women und Best Workplaces in Tech im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen wird von führenden Risikokapitalgebern unterstützt, darunter Blackstone, Costanoa, Databricks Ventures, Data Collective, Dell Technologies Capital, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood Capital, Salesforce Ventures, Sanabil Investments, Sapphire, Snowflake Ventures, Thoma Bravo und Union Grove. Weitere Informationen finden Sie unter www.alation.com .