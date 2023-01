ROUNDUP: Teamviewer schafft mit Schlussspurt Jahresziele - Aktie zieht an

GÖPPINGEN - Der Softwareanbieter Teamviewer hat dank eines guten Schlussquartals seine finanziellen Jahresziele erreicht. Die in Rechnung gestellten Umsätze (Billings), die für das Management um Chef Oliver Steil maßgeblich für das Wachstum des Unternehmens sind, stiegen zum Jahresschluss kräftig und übertrafen die Erwartungen von Finanzanalysten. Damit schaffte das Unternehmen auch die im Sommer gesenkte Zielvorgabe für die Rechnungsstellungen. Anleger reagierten erleichtert.

ROUNDUP/Kreise: Aktivistischer Investor fordert Bayer-Aufspaltung - Aktie steigt

NEW YORK/LEVERKUSEN - Bei Bayer werden die Rufe nach Veränderungen wieder lauter. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Dienstagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen über eine Beteiligung des aktivistischen Investors Bluebell Capital, nachdem erst zum Wochenstart der ebenfalls aktivistische Investor Jeff Ubben mit seinem Hedgefonds Inclusive Capital eine Beteiligung an dem Pharma- und Agrarchemiekonzern bekannt gegeben hatte.

ROUNDUP: Airbus bleibt weltgrößter Flugzeugbauer - Lieferengpässe trüben Erfolg

TOULOUSE/ARLINGTON - Die Nachfrage nach neuen Flugzeugen boomt, doch die Hersteller Airbus und Boeing kommen nicht hinterher. Im vergangenen Jahr blieb der europäische Airbus-Konzern mit netto 661 ausgelieferten Jets zwar das vierte Jahr in Folge größter Flugzeugbauer vor seinem Rivalen Boeing aus den USA, der auch wegen hausgemachter Probleme nur auf 480 Maschinen kam. Airbus-Chef Guillaume Faury hatte sich jedoch eigentlich 700 Auslieferungen vorgenommen und das Ziel wegen fehlender Teile von Zulieferern erst Anfang Dezember kassiert. An seinen Plänen für eine Rekordproduktion hielt der Manager bei der Vorlage der Zahlen am Dienstagabend fest. Denn die Auftragsbücher werden immer dicker.

ROUNDUP: Angespannte Lage in Autoindustrie - Branche fordert Reformen

BERLIN - Für die deutsche Autoindustrie zeichnet sich ein weiteres schwieriges Jahr ab. Der Branchenverband VDA rechnet für 2023 mit rund 2,7 Millionen Neuzulassungen in Deutschland, wie Präsidentin Hildegard Müller am Mittwoch sagte. Das wären rund zwei Prozent mehr als im vergangenen Jahr, aber ein Viertel weniger als im Vorkrisenjahr 2019. Zwar lösten sich die Lieferketten-Probleme aus der Pandemie immer weiter auf, sagte Müller. Doch aufgrund der hohen Nachfrage auch aus anderen Branchen bleibe insbesondere der Chipmangel ein Problem.

ROUNDUP: Bundeskartellamt mahnt Google-Konditionen zur Datenverarbeitung ab

BONN - Der Google -Konzern Alphabet muss nach Einschätzung des Bundeskartellamtes seinen Nutzern mehr Wahlmöglichkeiten bei der Verarbeitung ihrer Daten einräumen. Man habe dem US-Konzern eine "ausführlich begründete Abmahnung" zukommen lassen, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Die bislang angebotenen Wahlmöglichkeiten seien "zu intransparent und pauschal".

Kreise: Apple plant ab 2024 eigene Displays für mobile Geräte

CUPERTINO - Apple will in seine mobilen Geräte laut Insidern ab dem Jahr 2024 erstmals eigene Displays einbauen. Damit wolle sich das Unternehmen von Zulieferern wie Samsung und LG unabhängiger machen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zum Mittwoch und berief sich auf mit der Sache vertraute Personen. Den Anfang sollten ab Ende kommenden Jahres die teuersten Versionen der Apple Watch machen. Geplant seien Displays mit MicroLED-Technik. Sie sollten die bisherigen OLED-Displays ablösen. Apple erwäge zudem, eigene Displays auch in andere Geräte wie das iPhone einzubauen.

Verkäufe leichter VW-Nutzfahrzeuge abgerutscht - ID.Buzz läuft gut

HANNOVER - Volkswagen hat im vergangenen Jahr vor allem aufgrund der Lieferketten-Probleme deutlich weniger seiner leichten Nutzfahrzeuge verkaufen können. Die Auslieferungen sanken um 8,6 Prozent auf knapp 329 000 Autos. Dabei habe auch die Unsicherheit durch den Ukraine-Krieg eine Rolle gespielt, teilte die Konzerntochter VWN am Mittwoch mit. Gut angelaufen sei jedoch der E-Bulli ID.Buzz, von dem bis Ende des Jahres 26 600 Einheiten bestellt worden seien. Die Wartezeit bei dem Modell ist beträchtlich. Bisher hätten die Kunden etwa 6000 der Elektrobusse erhalten.

ROUNDUP: Shop Apotheke wächst 2022 kräftig - Warten auf Ergebniszahlen

SEVENUM - Trotz weiterer Verzögerungen beim E-Rezept ist die Shop Apotheke auch 2022 kräftig gewachsen. Mit erneut mehr als einer Million neuer aktiver Kunden und einem Umsatzplus von fast 14 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro verzeichnete der Online-Arzneimittelhändler im vergangenen Jahr einen Rekord. Damit erfüllten sich zugleich die Erwartungen der Analysten. Auch das Schlussquartal brachte mit einem ähnlich starken Wachstum einen Höchstwert, wie der Doc-Morris-Konkurrent auf Basis vorläufiger Zahlen am Mittwoch im niederländischen Sevenum mitteilte. Der Zuwachs mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten hingegen lag 2022 eher am unteren Ende der Konzernziele.



Weitere Meldungen



-Startverbot für US-Inlandsflüge aufgehoben

-ROUNDUP/Presse: Samsung SDI erwägt Batteriewerk für BMW-Elektroautos in Ungarn -ROUNDUP: Cropenergies sieht Druck durch rückläufige Ethanolpreise -Digitalminister Wissing warnt vor überzogener KI-Regulierung -Netflix: 'Glass Onion' mit Craig sahen schon 110 Millionen Haushalte -Presse: Newcastle United lockt BVB-Stürmer Moukoko

-Milliardenauftrag für Siemens Energy

-Computerpanne in den USA ohne Folgen für Frankfurter Flughafen -Tschechische VW-Tochter Skoda lieferte 2022 weniger Autos aus -Rheinmetall erhält Munitionsaufträge von zwei Nato-Staaten -ROUNDUP: Wirecard-Kronzeuge bestätigt Anklage: Geschäft erfunden -Japan und EU bei Wasserstoff-Patenten vorn

-Deutsche Pfandbriefbank will Louis Hagen zum neuen Aufsichtsratschef machen -Klage gegen KBA wegen Thermofenster in Autos vor Gericht -Debatte über Kampfpanzer für Ukraine: London deutet Initiative an -Hohe Spritpreise: Rom will mehr Kontrolle und setzt auf 'Mr. Prezzi' -Habeck verteidigt Kohle-Vereinbarung für Rheinisches Revier -ROUNDUP: Baden-Württemberg schafft Maskenpflicht im Nahverkehr ab -Brandt hofft auf erfolgreiche BVB-Aufholjagd: 'Haben noch große: Ziele' -Österreich senkt Hürden für Ausbau von erneuerbarer Energie deutlich -ROUNDUP: Erstmals Abo-Pakete bei DAZN: Ein Preis ist erneut gestiegen -ROUNDUP: Ende der Maskenpflicht vielleicht bald auch im ICE -Regierung will Einbau intelligenter Stromzähler vorantreiben -Umwelthilfe legt Widerspruch gegen LNG-Terminal in Wilhelmshaven ein -Volksbanken Braunschweig-Wolfsburg und Magdeburg wollen Fusion -'Wirtschaftswoche' holt von Buttlar als Chefredakteur -RTL Deutschland holt Netflix-Managerin in die Chefetage°

