NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS in einem Ausblick auf die Schlussquartalszahlen europäischer Investmentbanken von 30,20 auf 31,70 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen dürften eine erhöhte gesamtwirtschaftliche Unsicherheit widerspiegeln, aber auch eine insgesamt robuste Dynamik etwa im Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen (FICC), schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. /ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 19:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



ISIN: CH0244767585

