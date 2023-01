In Norwegen bahnt sich eine spannende Kooperation zweier Unternehmen an. Hydro und World Wide Wind wollen zusammenarbeiten, um die Verwendung von Aluminium in der Offshore-Windindustrie zu erforschen. Die norwegischen Unternehmen Hydro und World Wide Wind schließen sich zusammen, um Windturbinen zu entwickeln, die nachhaltig und recycelbar sind. Dabei soll auch auf Aluminium gesetzt werden. Praktisch, dass Hydro nicht nur im Bereich der erneuerbaren Energien tätig ist, sondern sich gleichzeitig auch als einen der größten Aluminiumproduzenten der Welt bezeichnen ...

