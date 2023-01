© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Die US-Krypto-Börse Coinbase baut noch mehr Stellen ab. Fast tausend Mitarbeiter verlieren ihren Job. Mittlerweile schrumpfte die Belegschaft damit um ein Drittel. Zudem wurde ein Millionenverlust angekündigt.

Das schwierige Marktumfeld bei Kryptowährungen zwingt die US-Krypto-Börse Coinbase zu weiteren Stellenstreichungen. Rund 950 Mitarbeiter verlieren ihren Job - das sind rund 20 Prozent der Belegschaft.

Im vergangenen Sommer hatte Coinbase bereits rund 18 Prozent seiner Belegschaft entlassen. Damit summiert sich die Zahl der Entlassungen auf rund 2200 - knapp ein Drittel der gesamten Belegschaft.

Der Stellenabbau ist Teil einer größeren Restrukturierung, der die Betriebskosten von Coinbase massiv senken soll. Der operative Verlust werde im vergangenen Jahr bei rund 500 Millionen US-Dollar liegen, so die bösennotierte Krypto-Börse.



Coinbase-Chef Brian Armstrong erklärte in einem Blog-Beitrag: "Als wir die verschiedenen Szenarien für 2023 betrachteten, wurde klar, dass wir unsere Ausgaben senken mussten, um in jedem Szenario gut zu performen."

Der Marktwert aller Kryptowährungen ist im vergangenen Jahr von rund 2,2 Billionen auf rund 795 Milliarden US-Dollar eingebrochen - ein Rückgang von fast 65 Prozent. Gründe dafür waren insbesondere die Pleite der Krypto-Börse FTX und weitere Skandale sowie die Zinswende, die zinslose Assets wie Kryptowährungen weniger attraktiv macht.



An der Nasdaq schloss die Coinbase-Aktie den gestrigen Handel fast dreizehn Prozent im Plus ab - Anleger honorieren den Plan von Coinbase, Kosten zu sparen. Vorbörslich steht die Aktie aktuell jedoch mehr als 3,5 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 41,75 US-Dollar (Stand: 11.01.2022, 12:08 Uhr, MEZ).



Die Coinbase-Aktie hat im vergangenen Jahr rund 80 Prozent an Wert verloren:





