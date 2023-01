Das in Spanien ansässige Fintech führt ein Upgrade auf ein fortschrittliches KI-basiertes System durch, um ausgefeilte Erkennungsfunktionen für Geldwäsche und Verstöße gegen die Sanktionsliste zu erhalten

Divilo, ein in Spanien ansässiges Fintech-Unternehmen, das B2B-Finanzdienstleistungen erbringt, und ThetaRay, ein führender Anbieter von KI-gestützter Technologie zur Transaktionsüberwachung, gaben heute ihre Zusammenarbeit bekannt, um Divilos expandierenden Service vor Geldwäsche, Sanktionsverstößen und anderen Finanzverbrechen zu schützen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230111005087/de/

Divilo provides financial products developed to facilitate collection for SME companies and the self-employed. (Photo: Business Wire)