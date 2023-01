Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Die Vault Quality Suite verbindet Qualitätsprozesse, Dokumente und Schulungen auf einer einzigen Plattform für bessere Effizienz und ZusammenarbeitVeeva Systems (https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) hat heute bekannt gegeben, dass sich Adare Pharma Solutions, ein Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO) mit Erfahrung im Bereich oraler Darreichungsformen, für die Veeva Vault Quality Suite (https://www.veeva.com/eu/products/vault-quality/) entschieden hat, um die Qualitätssysteme im gesamten Unternehmen zu harmonisieren. Durch das Ersetzen von Altsystemen durch moderne, vernetzte Anwendungen kann Adare Qualitätsprozesse rationalisieren, effektiver mit Partnern und Lieferanten zusammenarbeiten und den Kunden einen besseren Einblick in die Abläufe geben."Im Zuge der Expansion von Adare hat die Standardisierung der Technologie, die viele unserer Kunden verwenden, höchste Priorität, um die Zusammenarbeit zu optimieren", erklärte Audrey Butler, Vizepräsidentin und weltweite Leiterin der Qualitätsabteilung bei Adare Pharma Solutions. "Die Veeva Vault Quality Suite wird unseren weltweiten Teams eine gemeinsame Plattform für nahtlose Prozesse und Echtzeit-Datenzugriff bieten, mit deren Hilfe wir die Zusammenarbeit mit unseren Kunden verbessern und differenzierte Dienstleistungen anbieten können."Adare wird die Vault Quality Suite nutzen, um seine Qualitätsprozesse an den Standorten in den USA, Frankreich und Italien zu rationalisieren. Das Unternehmen wird Veeva Vault QMS (https://www.veeva.com/eu/products/vault-qms/) zur Verwaltung aller Qualitätsprozesse, Veeva Vault QualityDocs (https://www.veeva.com/eu/products/vault-qualitydocs/) zur Kontrolle von Dokumenten und zur Qualitätssicherung und Veeva Vault Training (https://www.veeva.com/eu/products/vault-training/) zur Förderung der Mitarbeiterqualifikation einsetzen. Adare kann nun Inhalte, Daten und Schulungen in einem einzigen durchgängigen Qualitätssystem verwalten."Wir sind stolz darauf, mit Adare Pharma Solutions zusammenzuarbeiten, um die Ziele des Unternehmens zu unterstützen, die Dienstleistungen für die Kunden zu verbessern und den Patienten neue Medikamente zur Verfügung zu stellen", betonte Ashley Wentworth, Leiterin der Qualitätsstrategie von Veeva Vault. "Mit der Vault Quality Suite von Veeva verfügt Adare über eine skalierbare Cloud-Plattform, die mit den sich entwickelnden Anforderungen der Branche und der Kunden Schritt halten kann."Weitere Informationen Nähere Informationen zur Vault Quality Suite von Veeva finden Sie unter veeva.com/eu/Quality (https://www.veeva.com/eu/products/vault-quality/). Verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systemsInformationen zu Adare Adare Pharma Solutions ist ein führendes Spezialunternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) und weltweiter Anbieter von fortschrittlichen pharmazeutischen Technologien, Entwicklungsdiensten und Fertigungsverfahren. Das Unternehmen nutzt seine differenzierten Pharmatechnologien und Mikrobiom-Plattformen, um neuartige, verbesserte Medikamente und Therapien für den weltweiten Markt zu entwickeln.Weitere Informationen finden Sie auf https://www.adarepharmasolutions.com.Informationen zu Veeva Systems Veeva ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich Cloud-Software für die Life-Sciences-Branche. Mit einem Fokus auf Innovation, Produktvortrefflichkeit und Kundenerfolg dient Veeva mehr als 1.000 Kunden, die von den größten Pharmaunternehmen bis zu neuen Biotech-Unternehmen reichen. Als eine öffentlich-rechtliche Körperschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Stakeholder, wie etwa Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen arbeitet, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com/eu.Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Produkte und Dienstleistungen von Veeva und die erwarteten Ergebnisse oder Vorteile aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können. Dazu gehören auch die Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den Berichtszeitraum mit Abschluss zum 31. Original-Content von: Veeva Systems, übermittelt durch news aktuell