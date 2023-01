TeamViewer auf Wachstumskurs

Werbung







Der deutsche Entwickler TeamViewer ist mit seiner Fernzugriffsoftware einer der Gewinner der von Homeoffice geprägten Pandemie. Nachdem zuletzt Zweifel aufkamen, ob er auch in den postpandemischen Zeiten erfolgreich sein kann, stellt TeamViewer nun die Zahlen für 2022 vor.



Die TeamViewer-Aktie ist nach ihrem Hoch von über 50 EUR im Sommer 2020 zuletzt deutlich auf unter 10 EUR gefallen. Der Kursverfall war getrieben von der Sorge, ob das Unternehmen auch nach der Pandemie weiterwachsen kann. Dagegen setzt TeamViewer mit den Zahlen für das Jahr 2022 jetzt ein Ausrufezeichen. Der Gesamtjahresumsatz des MDAX-Konzerns wuchs um 13% gegenüber dem Vorjahr auf jetzt 566 Millionen Euro. Auch der bereinigte Gewinn war besser als erwartet und liegt nun zwischen 45 und 47 %. In Reaktion auf die Nachricht stieg die Aktie im Laufe des Tages um bis zu 6,5%.









