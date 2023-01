Die Inflation in der Eurozone hat sich zuletzt abgeschwächt. Dennoch bewegt sich die Teuerungsrate mit 9,2 Prozent auf einem hohen Niveau. Neben den Energiekosten schnellten auch die Lebensmittelpreise in die Höhe. So wird der Wocheneinkauf zur Belastungsprobe für den Geldbeutel. David Hartmann spricht mit DER AKTIONÄR TV über die Preisentwicklung von Lebensmitteln. In dem Zusammenhang stellt er ein Thema vor, das auch die Börse umtreibt: Smart Farming. Was sich genau dahinter verbirgt und was es spannend für Anleger macht, erfahren Sie im Interview.