München (ots) -Zum Wochenstart gibt es ein Rateduell zweier Serien-Veteranen: Seit über 30 Jahren ist der Schauspieler Wolfgang Bahro als intriganter Rechtsanwalt Hans-Joachim "Jo" Gerner Teil der Daily Soap "GZSZ". Seine Kollegin Gisa Zach ist seit Folge 6681 in der Rolle der Yvonne Bode dabei. Inzwischen hat das Drehbuch aus den beiden ein TV-Paar gemacht. Ob es beim Wettraten zum Ehestreit kommt?In der ARD-Sportberichterstattung ist Claus Lufen seit vielen Jahren eine feste Größe und moderiert unter anderem die Sendung "Sportschau Thema". Auch der ehemalige Zehnkämpfer Frank Busemann ist bereits seit 2003 als Leichtathletik - Experte und Co-Kommentator für Das Erste tätig. Am Dienstag beweisen beide sportlichen Ehrgeiz beim Rateduell.Als "Medien-Wixxer" nimmt Oliver Kalkhofe seit vielen Jahren auf humorvolle Weise das Fernsehen auf die Schippe, neuerdings plaudert er auch regelmäßig in seinem Podcast "Kalk & Welk" witzig übers Tagesgeschehen. Der Kabarettist Mathias Richling wollte ursprünglich Dirigent werden und ist für sein schnelles schwäbisches Mundwerk bekannt. Am Mittwoch liefern sich die beiden Spaßvögel einen amüsanten Schlagabtausch.Am Donnerstag hat Moderator Kai Pflaume die beiden Moderatorinnen Lola Weippert und Laura Papendick zum fröhlichen Wettraten ins "Wer weiß denn sowas?"-Studio eingeladen.Kinder- und Elternherzen schlagen höher, wenn Florian Sump und Lukas Nimscheck von der Band "Deine Freunde" zum Wochenausklang an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton antreten, um die richtige Antwort auf Fragen wie diese zu erraten:Der deutsche Schriftsteller Max Kruse erfand 1967 "Urmel aus dem Eis", nachdem ...?a) er eine Tiefkühltruhe gekauft hatteb) seine Tochter "sch" nicht aussprechen konntec) er bei einer Auktion ein vermeintliches Dino-Ei ersteigert hatteDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 16. bis 20. Januar 2023 im Überblick:Montag, 16. Januar - Wolfgang Bahro und Gisa ZachDienstag, 17. Januar - Claus Lufen und Frank BusemannMittwoch, 18. Januar - Oliver Kalkofe und Mathias RichlingDonnerstag, 19. Januar - Lola Weippert und Laura PapendickFreitag, 20. Januar - Florian Sump und Lukas NimscheckWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD Media für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas