Hamburg (ots) -Die Viromed Medical GmbH beteiligt sich an der Cannacare Health GmbH von Unternehmer Frank Otto und erwirbt die Anteile vom kanadischen Konzern Greenrise. Cannacare ist einer der führenden deutschen Hersteller und Großhändler von hochwertigen CBD Produkten und darüber hinaus 100%iger Besitzer der MLM Gesellschaft WellNetIQ GmbH.Mit diesem strategisch wichtigen Schritt erweitert Viromed sein Geschäftsfeld und positioniert sich auf dem stark wachsenden Cannabis und CBD Markt in Europa. Viromed Medical GmbH ist seit Jahren erfolgreich tätig im Bereich Diagnostik (Antigenschnelltests, Antikörper Analysegeräte), Therapeutik (Anti-Virus-Nasensprays) und in der Kaltplasmatechnik (medizinische Wundheilung).Viromed Medical GmbH Chef Uwe Perbandt: "Der Markt mit CBD Produkten befindet sich in Europa in einer starken Wachstumsphase. Wir sehen perspektivisch großes Potential in dieser Beteiligung und werden das Geschäftsfeld in den kommenden Monaten sukzessive weiter ausbauen. Darüber hinaus wird sich Viromed zukünftig auch im Produktbereich Cannabis Konsum signifikant engagieren."Viromed Medical GmbH ist 100%tige Tochter der Viromed Medical AG.Pressekontakt:www.viromed.deAnsprechpartner für die Presse / Interviewanfragen:Viromed Medical GmbHU. Perbandtperbandt@viromed.detel: 0800 2435 537Original-Content von: Viromed GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148262/5414226