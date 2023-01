Shanghai (ots/PRNewswire) -Am 10. Januar haben Neta Auto und die CATL (Shanghai) Intelligent Technology Co., Ltd, eine Tochtergesellschaft der Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL), eine Kooperationsvereinbarung über das CATL Integrated Intelligent Chassis (CIIC) unterzeichnet. Neta Auto wird das erste Markenunternehmen unter den chinesischen EV-Startups sein, die das CIIC entwickeln werden.Gemäß der Vereinbarung werden Neta Auto und CATL (Shanghai) Intelligent Technology bei der Entwicklung des CIIC intensiv zusammenarbeiten. Durch die CTC-Technologie (Cell to Chassis) sind die wichtigsten Komponenten der Batterie und anderer Systeme im Boden des Fahrzeugs integriert, so dass keine separaten Batteriepakete benötigt werden. Dadurch können die Anschaffungskosten für die Nutzer und der Energieverbrauch gesenkt, die Reichweite pro Ladung erhöht und der Fahrgastraum erweitert werden.Die strategische Zusammenarbeit zwischen Neta Auto und CATL geht auf das Jahr 2021 zurück. Diesmal kooperiert Neta Auto nicht nur umfassend mit CATL in den Bereichen der technologischen FuE und der Lieferkettengarantie, sondern geht noch weiter, um gemeinsam die Möglichkeit von Fahrzeugen mit Skateboard-Chassis zu erforschen.Peng Qingfeng, Mitbegründer von Neta Auto, erklärte: "Die Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt für beide Seiten im Zeitalter der intelligenten Elektrofahrzeuge und eine unvermeidliche Entscheidung für gemeinsame Werte. Die Kooperation wird Neta Auto in die Lage versetzen, schneller und wirtschaftlicher komfortablere und leistungsfähigere intelligente Fahrzeuge zu entwickeln. Damit kann der Markenwert der Gleichheit in der Technologie weltweit besser umgesetzt werden."Das CIIC wird dazu beitragen, dass die Produkte von Neta Auto in puncto Reichweite pro Ladung, Sicherheit und intelligentes Fahren einen neuen Höchststand an Qualität erreichen und den Kunden mehr Sicherheit, Komfort und Manövrierfähigkeit bieten werden.Die Zusammenarbeit zwischen Neta Auto und CATL (Shanghai) Intelligent Technology im Rahmen des CIIC ist eine "starke Kombination". Ihre Zusammenarbeit wird das Ökosystem der beiden Unternehmen über die gesamte industrielle Kette hinweg weiter verbessern, und sie werden die Entwicklung von Elektro- und intelligenten Fahrzeugen in China gemeinsam vorantreiben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1981251/Photo_strategic_cooperation_signing_ceremony.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-zukunft-von-elektrofahrzeugen-integration-von-zelle-und-fahrgestell--neta-auto-und-catl-entwickeln-gemeinsam-ciic-301719279.htmlPressekontakt:The Public Relations Department of Neta Auto,Tu Chengjun,13585560778 tuchengjun@hozonauto.com; Ma Lijun,13701908991 malijun@hozonauto.comOriginal-Content von: Neta Auto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093865/100901051