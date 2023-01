Ethereum Kurs: Anleger fürchten dieses Event - Hochspannung voraus

Anleger dies- und jenseits des Atlantiks fiebern mit großer Spannung der am Donnerstag geplanten Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten entgegen. Erwartet wird, dass sich der Preisdruck jenseits des Atlantiks im Dezember weiter abgeschwächt haben könnte. Auf Wochensicht gewinnt Ether (USD) rund sieben Prozent an Wert dazu. Für Krypto-Anleger ist der Start in das neue Jahr 2023 damit offensichtlich geglückt. Zu früh sollten sich Marktakteure die Hände nach wie vor nicht reiben. US-Inflation könnte sich weiter rückläufig gestalten - Investoren auf der Hut Wenn es am morgigen Donnerstag um 14:30 Uhr zur Veröffentlichung neuer Inflationsdaten für die USA kommt, dürften Anleger hellhörig werden. Nachdem die Verbraucherpreise im November zuletzt bei 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zugelegten hatten, könnte sich der Preisdruck im Dezember weiter rückläufig ausgestaltet haben (6,5 Prozent).

Die Hoffnung der Anleger ist, dass der Inflationsdruck weiter nachgelassen haben könnte und somit auch der geldpolitische Gegenwind in den kommenden Monaten weiter nachlässt.

Nach einer Zinserhöhung von 50 Einheiten auf der jüngsten Dezember-Sitzung könnte die Fed auf der ersten Sitzung des neuen Jahres am 1. Februar das Zinslevel um lediglich 25 Basispunkte auf eine Spanne von 4,50-4,75 Prozent erhöhen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

