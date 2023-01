Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Kandao gibt die Markteinführung der wasserdichten Action-Kamera QooCam 3 mit 11K und 62 MP auf der CES bekannt.QooCam 3 ist die neueste 360-Grad-Kamera in der Verbraucherproduktlinie von Kandao, die es Abenteurern ermöglicht, 360-Grad-Videos in ultrahoher Auflösung von 5.700 dpi bei 25/30 FPS oder 4.000 dpi bei 30/50/60 FPS aufzunehmen. Fotografieren Sie in einer Auflösung von 11.000 dpi.Das Besondere an dieser Kamera ist, dass sie über zwei 1/1,55-Zoll-Großbildsensoren verfügt. Das bedeutet, dass die Sensoren eine bessere Leistung bei schwachem Licht aufweisen. Wenn dieser leistungsstarke Bildsensor mit der Blende F1.6 der QooCam 3 gepaart wird, die größer als je zuvor ist, kann er mehr Licht einfangen und das Bild wird heller und schärfer und zeigt mehr Details. Die Kombination von Aufnahmen mit dem Algorithmus überschreitet die Grenzen der Hardware und erzeugt atemberaubende Fotos.Wenn dieser leistungsstarke Bildsensor mit der niedrigen Blende von F1.6 der QooCam 3 kombiniert wird, erzeugt dies eine überlegene Bildqualität im Vergleich zu anderen 360-Grad-Kameras der Konkurrenz.Diese neue Action-Kamera ist wasserdicht bis zu einer Tiefe von 33 Fuß, was sie zu einer hervorragenen Panorama-Kamera unter und auf dem Wasser macht. Sie verfügt außerdem über vier eingebaute Mikrofone für Surround-Tonaufnahme und einen Lautsprecher für die sofortige Audiowiedergabe.Verbinden Sie die Kamera mit der QooCam-App auf Ihrem Android- oder iOS-Smartphone, um das Gerät aus der Ferne zu steuern, Bilder und Videos zu stabilisieren oder schnell zu bearbeiten, um sie auf sozialen Medien zu teilen. Anwender können außerdem über die App streamen, um ihre Erlebnisse mit Fans zu teilen.Informationen zum UnternehmenKandao ist ein VR-Forschungs- und Hardware-Start-up-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Bildgebungsprodukten der nächsten Generation konzentriert und das menschliche Leben bereichert. Angetrieben durch die Entwicklung von Hardware und Software, ist Kandao ein Pionier in der VR-Technologie, von Ultra-HD-Videokameras und Videokonferenzkameras. Das 2016 gegründete Unternehmen ist das erste chinesische Unternehmen, dem die CES-Auszeichnung Best of Innovation in der Kategorie digitale Bildgebung verliehen wurde, und das erste Unternehmen, das seine 12K-3D-VR-Kamera verwendet, um in 8K-VR live zu streamen.Haben Sie Fragen oder Medienanfragen? Bitte wenden Sie sich an unseren Chief Growth Officer, Jiawei Chen, unter jiawei@kandaovr.com oder an unser Vertriebsteam unter sales@kandaovr.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1975653/Kandao_QooCam_3_11K_62MP_360_Waterproof_Action_Camera.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kandao-stellt-kandao-qoocam-3--die-wasserdichte-action-kamera-mit-11k-und-62-mp-sowie-360-grad-video-mit-5-7k-auf-der-ces-vor-301719285.htmlPressekontakt:Jialu Lin,+86-13902749589,ljl@kandaovr.comOriginal-Content von: KanDao, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122403/5414233