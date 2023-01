New York (ots/PRNewswire) -Nobu Hospitality wird im Jahr 2023 fünf neue Hotels in Rom, Marrakesch, Atlantic City, San Sebastián und Toronto eröffnen. Mit den jüngsten Ankündigungen von Bangkok und Abu Dhabi, dem 32. Objekt, das in das Portfolio aufgenommen wird, setzt die Marke ihr globales Wachstum mit einer starken Entwicklungspipeline fort.In diesem Jahr feiert Nobu Hotels sein 10-jähriges Jubiläum nach der Eröffnung des Nobu Hotel Caesars Palace in Las Vegas im Jahr 2013. Seit fast 30 Jahren ist die Marke Nobu ein Synonym für modernen Luxus und instinktives Design, ein Bekenntnis zu feinen Zutaten und unglaublichen Speisen und eine angeborene Leidenschaft für Service. Der Standort jedes der bestehenden 32 Hotels wurde sorgfältig auf der Grundlage des Erfolgs eines Nobu-Restaurants ausgewählt, von denen es in diesem Jahr weltweit mittlerweile 60 gibt, und damit wurde eine Plattform für Einheimische und internationale Reisende geschaffen, wo sie unvergessliche Erinnerungen rund ums Essen sammeln können. Mit dem Konzept von Kokoro , dem japanischen Wort für Herzensangelegenheit, das für das gesamte Portfolio einen gemeinsamen Faktor darstellt, behält Nobu seit mehr als ein Jahrzehnt ein starkes Familiengefühl bei, das seine kontinuierliche Expansion vorantreibt.Das Jahr 2023 wird auch die ersten Luxus-Residenzen der Marke in Toronto und Los Cabos willkommen heißen, die den Geist von Nobu sowohl im Design als auch in der Einstellung verkörpern. Mit sechs weiteren geplanten Wohnprojekten in Al Khobar, Danang, Abu Dhabi, Tulum, Orlando und Punta Cana positioniert sich Nobu fest in der Sphäre des Luxus-Lifestyles, indem es den Käufern ein exklusives, kuratiertes Erlebnis bietet. Die Residenzen bieten ihren Bewohnern ein zweckmäßiges Design, gehobene Annehmlichkeiten wie das Nobu-Restaurant und einen Zimmerservice sowie einen unvergleichlichen Zugang zum Umland durch ein engagiertes Team - kurz, es sind Orte, an denen Sie sich in unprätentiösem Luxus entspannen und gleichzeitig das Gefühl haben können, Teil von etwas Besonderem zu sein.Video - https://www.youtube.com/watch?v=b_beVOaYt84View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nobu-hospitality-baut-seine-globale-prasenz-2023-weiter-aus-301719354.htmlPressekontakt:nobuhotels@foxcomms.com,Tel.: 0203 405 9370Original-Content von: Nobu Hospitality, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061948/100901056