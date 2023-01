Xometry Europe bietet jetzt lokalisierte Marktplätze in 9 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Niederländisch, Norwegisch und Schwedisch



Der Xometry-Marktplatz im Vereinigten Königreich ermöglicht schnelle Lieferzeiten und Lieferungen für Kunden, die dort ansässig sind

Die Kunden im Vereinigten Königreich können jetzt Angebote und Ersatzteile direkt in Pfund Sterling erhalten und bezahlen

Die firmeneigene "Instant Quoting Engine" von Xometry liefert sofortige Preise, genaue Lieferzeiten und sofortiges Feedback und ermöglicht so die Schaffung von lokal belastbaren Lieferketten

MÜNCHEN, Deutschland, und LONDON, Jan. 11, 2023, einem lokalisierten Marktplatz für Kunden im Vereinigten Königreich.

Mit der Expansion in das Vereinigte Königreich bietet Xometry Europe nun lokalisierte Marktplätze in 9 Sprachen an: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Niederländisch, Norwegisch und Schwedisch.

Die lokalisierten Marktplätze von Xometry werden von der firmeneigenen, KI-gesteuerten Instant Quoting Engine angetrieben und ermöglichen es regionalen Kunden, Angebote und Teile direkt in der Landeswährung einzuholen bzw. zu kaufen.

"Unsere kontinuierliche Expansion in Europa spiegelt unser Engagement wider, der globale Marktplatz für den großen und wachsenden Industriemarkt zu werden", so Dmitry Kafidov, Geschäftsführer von Xometry Europe. "Unsere lokalisierten Marktplätze helfen Unternehmern, kleinen und mittleren Unternehmen sowie großen Konzernen, sich mit Herstellern zu verbinden, um lokal belastbare Lieferketten zu schaffen, damit sie Waren schneller auf den Markt bringen und effizienter arbeiten können. Wir sind stolz auf unsere Erfolgsbilanz in Europa, wo wir mittlerweile 9 lokalisierte Marktplätze haben."

Der Xometry-Marktplatz für Kunden im Vereinigten Königreich bietet umfassende Fertigungsmöglichkeiten für die Herstellung von Prototypen und Großserien. Der heute verfügbare Service bietet 15 Fertigungstechnologien wie CNC-Bearbeitung, 3D-Druck und Spritzguss sowie 120 Materialien und Dutzende von Veredelungsoptionen. Der Xometry-Marktplatz im Vereinigten Königreich bietet auch verschiedene Arten von Zertifizierungen und Qualitätskontrollberichten für Endteile an.

Über Xometry

Xometry (XMTR) treibt die Industrie von heute und morgen voran, indem es die Menschen, die große Ideen haben, mit den Herstellern in Verbindung bringt, die sie zum Leben erwecken können. Der digitale Marktplatz von Xometry stellt Herstellern die entscheidenden Ressourcen zur Verfügung, die sie für das Wachstum ihres Unternehmens benötigen. Gleichzeitig macht er es Ingenieuren und Einkäufern in kleinen und großen Unternehmen leicht, globale Fertigungskapazitäten zu erschließen und lokal belastbare Lieferketten aufzubauen.

