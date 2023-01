NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS von 34,30 auf 33,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Angeliki Bairaktari passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen an die Marktentwicklung im vierten Quartal und an Währungseffekte an. Die daraus resultierende Belastungen seien größer gewesen als gedacht./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 16:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2023 / 16:46 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DWS1007

