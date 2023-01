Der S&P500 kann auch am heutigen Mittwoch weiter ansteigen und zeigt sich aktuell im Bereich von 3.950 Punkten. Die obere Begrenzung der steigenden Ichimoku-Wolke befindet sich im Bereich von 3.960 Punkten. Kommt es hier nun doch noch zu einem Ausbruch nach oben? In diesem Fall würde ein weiteres Long-Signal generiert und ein Hochlauf bis zur Marke von 4.000 Punkten wahrscheinlich werden. Am Vortag hieß es im Insight: "Strategisch geht es weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...