Tesla Aktionäre hatten im Jahr 2022 kein Glück. Die Aktie hatte ein Minus von etwa 70 Prozent. Auch beim Start im neuen Jahr sah es kritisch aus. Seit diesem Wochenstart scheint sich das Papier allerdings zu erholen. Das Konzept, Preise in China zu senken um Verkaufszahlen anzukurbeln, scheint zu funktionieren. Tesla senkt Preise in China und Japan Tesla hat aufgrund schlechten Verkaufs die Preise auf dem Markt in China bereits zum zweiten Mal gesenkt. ...

