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WKN: A3DNZX ISIN: CA74643G1028 Ticker-Symbol: 7130 
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Finanzdienstleistungen
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ATMOFIZER TECHNOLOGIES
ATMOFIZER TECHNOLOGIES INC Chart 1 Jahr
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ATMOFIZER TECHNOLOGIES INC0,016+74,44 %
CORE SCIENTIFIC INC0,051-46,84 %
LONGVIEW ACQUISITION CORP II9,3500,00 %
PRINCETON BANCORP INC30,0000,00 %
PUSHFOR TECH INC0,0360,00 %
SWEDISH MATCH AB9,9740,00 %
TUESDAY MORNING CORP0,6610,00 %
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