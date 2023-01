Sheetak erweitert seine Vorzeige-Produktlinie CENTUM auf der Grundlage einer neu patentierten thermoelektrischen Gerätestruktur, die die höchste Temperaturdifferenz bei signifikant höherer Kühlleistung und COP bietet. Diese neuen, bahnbrechenden CENTUMC3-Chips sind nun für Musteraufträge verfügbar. Die Großserienfertigung wird im Q2 2023 im Sheetak-Werk in Austin anlaufen.

CENTUM® C3 Chips are designed for higher performance low profile architecture of solid-state thermal management systems that is not possible with current designs (Photo: Business Wire)