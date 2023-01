Xpansiv, der führende Infrastrukturanbieter für Umweltmärkte, hat heute den Abschluss der Übernahme von Evolution Markets Inc. bekannt gegeben, dem führenden Anbieter von Transaktions- und Beratungsdienstleistungen für die weltweiten Märkte für Kohlenstoff, erneuerbare Energien und Energiewende. Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen werden das Dienstleistungsangebot und die Produktentwicklungskapazitäten von Xpansiv erweitert, um zu einer schnelleren Umsetzung der Energiewende beizutragen. Zudem wird die Integration der Technologieinfrastruktur und der Markt- und Datenplattformen von Xpansiv den Kundenservice von Evolution Markets verbessern.

"Die beiden Marktführer Evolution Markets und Xpansiv arbeiten für das gemeinsame Ziel, den Weg zu einer erfolgreichen Energiewende zu ebnen und dabei das Potenzial der globalen Märkte zu nutzen", so Evan Ard, CEO bei Evolution Markets. "Um unsere Kunden dabei zu unterstützen, die Risiken auf den globalen Energie- und Umweltmärkten zu managen, wollen wir die Fähigkeiten beider Organisationen dafür einsetzen, die Gesamtergebnisse unserer Kunden zu verbessern."

Ferner gab Xpansiv den Abschluss einer Kapitalerhöhung um 125 Millionen US-Dollar bekannt, die dem weiteren Wachstum der Xpansiv-Dienstleistungsangebote und der Technologieplattformen des Unternehmens neue Impulse geben wird. Die Kapitalerhöhung steht im Zusammenhang mit der jüngsten Kapitalerhöhung um 400 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Blackstone Energy Partners, die im August 2022 abgeschlossen wurde. Die neuen strategischen Investoren Bank of America und Goldman Sachs sind an der Kapitalerhöhung beteiligt.

"Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema sowohl in den Vorstandsetagen als auch bei Gesprächen mit Investoren. Robuste Technologien, zuverlässige Daten und zugängliche Spotmärkte sind unverzichtbar, um Liquidität und Wachstum des freiwilligen Emissionshandels und der Umweltgüter zu fördern. Die Bank of America unterstützt Innovationen in diesen evolvierenden Märkten", erklärt Jim DeMare, President of Global Markets bei der Bank of America.

"Die Entwicklung einer robusten und transparenten Infrastruktur für Umweltmärkte spielt eine zentrale Rolle bei der Beschleunigung der Energiewende und einer breiteren Dekarbonisierung", berichtet Patrick Street, Leiter von Global Markets Net Zero Solutions bei Goldman Sachs. "Wir unterstützen die Anstrengungen von Xpansiv bei der Entwicklung von Marktinfrastrukturen und Handelsberatungsdienstleistungen, um Unternehmen rund um den Globus nahtlose Umweltlösungen bereitzustellen."

"Evolution Markets bringt ein überragendes Expertenteam mit, das sich mit dem gleichen starken Engagement für die Energiewende und den Erfolg von Kunden einsetzen wie wir selbst. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen und unseren Kunden, um die Zukunft der Umweltmärkte mitzugestalten", so John Melby, CEO bei Xpansiv. "Unsere disziplinierte Übernahmestrategie wird von erstklassigen strategischen Investoren unterstützt, die ebenso wie wir von der wichtigen Rolle der Umweltmärkte bei der Bewältigung der Klimakrise überzeugt sind."

Der globale Kundenstamm von Evolution Markets mit mehr als 2.000 Kunden, darunter viele der weltweit größten Energiekonzerne, Unternehmen, Versorgungsunternehmen und Finanzinstitutionen, wird Zugang zu integrierten Marktdienstleistungen wie Marktvermittlungsdiensten, Net Zero Advisory, strukturierten und verwalteten Transaktionen, Handelsplattformen und Portfoliomanagement erhalten. Evolution Markets ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Xpansiv.

Alle behördlichen Genehmigungen wurden vor dem Abschluss der Transaktion eingeholt. Die Übernahme von Evolution Markets folgt auf die Übernahme von APX, dem führenden Anbieter von Registrierungsinfrastrukturen für die Umwelt-, Energie- und Strommärkte im August 2022.

Venable LLP fungierte bei der Übernahme als Rechtsberater von Xpansiv. Evolution Markets wurde bei der Transaktion beraten von JMP Securities, einer Citizens Company, die als alleiniger Finanzberater fungierte, und Stroock Stroock Lavan LLP, die als Rechtsberater auftrat.

Perella Weinberg Partners LP fungierte als Finanzberater. Morrison Foerster LLP und Clifford Chance LLP unterstützten Xpansiv bei der Kapitalerhöhung als Rechtsberater.

Hinweis an Redakteure: Zu den bestehenden Investoren von Xpansiv gehören neben Blackstone Energy Partners auch BP Ventures, S&P Global Ventures, Aware Super, Atlas Merchant Capital, Vitruvian Partners und andere führende globale Investoren.

Über Xpansiv

Xpansiv liefert die Marktinfrastruktur für eine schnelle Umsetzung der weltweiten Energiewende. Zu den wichtigsten Geschäftsbereichen des Unternehmens zählen CBL, der größte Spotmarkt für Umweltgüter, einschließlich Emissionsgutschriften und Zertifikaten für erneuerbare Energien, SRECTrade, eine der größten Transaktions- und Managementfirmen auf dem Markt der erneuerbare Energien, APX, der führende Anbieter von Registrierungsinfrastrukturen für Energie-, Strom- und Umweltmärkte, und H2OX, der führende Spotmarkt für australische Wasserzuteilungen. Xpansiv bietet auch Tagesend- und historische Marktdaten und betreibt das führende Multi-Registry-Portfoliomanagementsystem für Umweltgüter. Xpansiv.com

Über Evolution Markets

Evolution Markets Inc. ist ein Anbieter von strategischen Finanz- und branchenführenden Transaktionsdienstleistungen für Teilnehmer der globalen Umwelt- und Energiemärkte. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat sich zum Marktführer auf dem Gebiet der grünen Märkte entwickelt. Es setzt seine einzigartige Erfahrungen und Kenntnisse für die Teilnehmer der globalen Märkte für Kohlenstoff, Emissionen, erneuerbare Energien, außerbörslich gehandelte Energie, Erdgas, Öl, Kernbrennstoffe und Biokraftstoffe ein. Zu den weiteren Marktdienstleistungen gehören Net Zero Advisory, strukturierte Transaktionen sowie Daten und Analysen. Evolution Markets hat seinen Sitz in White Plains, US-Bundesstaat New York, und betreut über seine Niederlassungen in New York, Houston, London und Nizza Kunden auf sechs Kontinenten. www.evomarkets.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

