NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Pharmakonferenz auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1350 Pence belassen. Dort habe sich das Unternehmen zuversichtlich gezeigt, die die zuletzt in Aussicht gestellten mittelfristigen Ziele für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) im Kerngeschäft zu erreichen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Impfstoffaktivitäten sei er optimistisch gestimmt, so Gordon, nicht aber für das Basisgeschäft./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 20:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2023 / 20:07 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BN7SWP63

