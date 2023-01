Thousand Guards-Kunden können sich mit ConcealBrowse, der patentierten Browserisolierungs- und Zero-Trust-Technologie, besser vor Ransomware schützen

Conceal, das führende Unternehmen beim Schutz vor webbasierten Angriffen, meldete heute seine Expansion auf die MSSP-Märkte Spanien, Frankreich, Italien und Portugal mithilfe einer strategischen Partnerschaft mit Thousand Guards, einem Beratungsunternehmen mit Sitz in Südeuropa, das sich dem Ziel verschreibt, innovative Cybersicherheits-Lösungen zu identifizieren, die neue Bedrohungen ansprechen, und sie Kunden zugänglich zu machen sowie ihre Bekanntheit, Bewährung im Einsatz und ihren Kauf zu fördern.

"Die Services von Thousand Guards zielen auf IT-Sicherheitsmanager und Cybersecurity-Dienstleister ab, die Lösungen für neue oder zukünftige Probleme finden müssen", so Juanjo Martinez, Gründer und VP of Sales von Thousand Guards. "Wir erkennen attraktive Möglichkeiten für Conceal, Dienstanbieter und Millionen von Endpunkte in ganz Europa, um eine erschwingliche, kosteneffektive Lösung für webbasierte Angriffe bereitzustellen. ConcealBrowse ist eine hoch effiziente Lösung, um Geräte und das Netzwerk eines Unternehmens vor Malware zu isolieren und gleichzeitig die Gesamtbenutzererfahrung aufrechtzuerhalten."

"Thousand Guards ist ein Berater, auf den CISOs in ganz Südeuropa vertrauen", sagte Gordon Lawson, CEO von Conceal. "Wir freuen uns darauf, unsere Präsenz in der Region durch die Zusammenarbeit mit Thousand Guards auszubauen und über MSSPs mit großen Kundenstämmen, die ConcealBrowse mit ihren Serviceangeboten bündeln können, fortgeschrittenen Schutz vor browserbasierten Bedrohungen und Ransomware zu bieten."

ConcealBrowse nutzt eine Intelligence Engine, die bei maschineller Geschwindigkeit mit praktisch Null-Latenz arbeitet, um Code dynamisch und transparent vorzubearbeiten und zu analysieren und unbekannten bzw. riskanten Code in eine cloudbasierte Isolierungsumgebung zu verschieben.

Für die MSSP-Community stellt ConcealBrowse eine große Chance dar, innovative Lösungen für neue Webbrowser-Sicherheitsbedrohungen bereitzustellen. ConcealBrowse ist eine einfache Drop-In-Lösung und kann bestehenden Sicherheitspaketen leicht hinzugefügt werden. Die Lösung hat einen minimalen Konfigurationsaufwand und bietet fortgeschrittene Telemetriedaten, die mit SIEMs und gebräuchlichen Analysetools integriert werden können.

Über Conceal

Conceal ermöglicht Unternehmen und Organisationen, Benutzer am Netzwerkrand vor Malware und Ransomware zu schützen. Die Conceal-Plattform nutzt Zero-Trust-Isolierungstechnologie zum Schutz vor ausgefeilten Cyberbedrohungen. Conceal wird von Unternehmen und Organisationen jeder Größe weltweit eingesetzt, um sicherzustellen, dass ihre Benutzer und IT-Operationen geschützt, anonym und von Angriffen isoliert bleiben. Weitere Informationen finden Sie unter https://conceal.io/.

