Robin Gilthorpe, ein Veteran der Finanzdienstleistungsbranche, ist Nachfolger des bisherigen CEO Udi Ziv

Earnix, der Marktführer bei geschäftskritischen, intelligenten, dynamischen Cloud-basierten Lösungen für Tarifgestaltung und Bewertung für Versicherer und Banken, hat heute die Ernennung von Robin Gilthorpe, einer erfahrenen Führungskraft der Versicherungs- und Fintech-Branche, zum neuen Chief Executive Officer mit Wirkung zum 1. Februar 2023 bekannt gegeben. Herr Gilthorpe tritt die Nachfolge von Herrn Udi Ziv an, der in den vergangenen sechs Jahren als CEO des Unternehmens tätig war.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230111005785/de/

Robin Gilthorpe, CEO, Earnix (Photo: Business Wire)

Robin Gilthorpe ist ein Veteran der Finanz- und Versicherungsbranche und bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung als erfolgreicher Manager mit. Während seiner Karriere hatte Herr Gilthorpe zahlreiche Führungspositionen bei führenden Technologie- und Versicherungsunternehmen wie TIBCO, Vertexone, Watersmart Software, DataSynapse und ESW Capital inne. Zuletzt trug Gilthorpe als Chief Operating Officer beim innovativen Versicherungsunternehmen Salty Verantwortung und erzielte beim Verkauf an CDK Global ein neunstelliges Ergebnis.

"Ich bin sehr erfreut, in dieser entscheidenden Phase der globalen Wirtschaft zu Earnix zu stoßen", kommentiert Robin Gilthrope, neuer CEO bei Earnix. "Finanzdienstleister rund um den Globus sind auf der Suche nach intelligenten Betriebsabläufen, um dynamische Lösungen in Echtzeit bereitstellen zu können, die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu erfüllen und flexibler, agiler, aufmerksamer und reaktionsfähiger zu werden. Der Endkunde von heute erwartet neben umfassend personalisierten und anpassbaren Lösungen auch ein einzigartiges Erlebnis. Die Lösungen von Earnix dienen als ideale Plattform für Finanzdienstleister, um den wachsenden Anforderungen der weltweit führenden Finanz- und Versicherungsunternehmen gerecht zu werden."

Sein Wechsel zu Earnix erfolgt nach einer Wachstumsphase des Unternehmens unter der Führung des scheidenden CEO Udi Ziv. Udi Ziv kam 2017 zu Earnix und hat das Unternehmen in den sechs Jahren seiner Tätigkeit auf einen steten Wachstumskurs geführt, den Unicorn-Status erreicht und wichtige strategische Allianzen gebildet, darunter die erst kürzlich gemeldete strategische Partnerschaft mit Guidewire sowie Kooperationen mit USAA, MAPFRE, IAG, Liberty Mutual, US Bank, Lloyd's Banking Group und vielen anderen. Er hat ein starkes Team aus Führungspersönlichkeiten aufgebaut, die fähig sind, das weitere Wachstum des Unternehmens voranzutreiben, und wird als einer der Branchenexperten im Board of Directors von Earnix tätig sein.

"Wir heißen Robin in der Earnix-Familie herzlich willkommen und sind davon überzeugt, dass seine Erfahrung im Aufbau globaler, internationaler Unternehmen in Verbindung mit der wachsenden Nachfrage nach unseren dynamischen, individuell zusammenstellbaren, intelligenten Echtzeit-InsurOps-Lösungen Earnix in den nächsten Jahren zu einem signifikanten Wachstum führen und mit seiner Echtzeit-Betriebsplattform für die größten Versicherungs- und Bankinstitute die internationale Marktführerschaft sichern wird", so Erel Margalit, JVP-Gründer und Executive Chairman bei Earnix. "Wir möchten Udi für seine wichtige Rolle in den letzten Jahren danken. Mit seiner wachsenden Präsenz in Nordamerika, Europa, der Asien-Pazifik-Region und in Israel wird Earnix auch künftig danach streben, Marktführer in der Kategorie der nutzungsbasierten Echtzeit-KI-Lösungen für das Versicherungs- und Bankwesen zu werden."

"Ich habe meine Tätigkeit bei Earnix sehr genossen und das Unternehmen zu einem beständigen Wachstum geführt. Ich habe volles Vertrauen in unsere Mitarbeiter und Produkte, die die Transformation von Finanzdienstleistungsunternehmen unterstützen", erklärt Udi Ziv, der scheidende CEO bei Earnix. "Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, mich neuen Aufgaben zu widmen, während sich das Unternehmen auf die nächste Phase seiner internationalen Expansion vorbereitet. Bei Robin bin ich fest davon überzeugt, dass ich das Unternehmen in sehr fähige Hände übergebe, und habe keine Zweifel, dass Earnix sein rasantes globales Wachstum der letzten Jahre fortsetzen wird."

Über Earnix

Earnix ist der führende Anbieter von unternehmenskritischen, individuell zusammenstellbaren, intelligenten Cloud-basierten Lösungen für Tarifgestaltung, Bewertung, Vertretung, Produktpersonalisierung und Telematik. Diese vollständig integrierten Lösungen liefern einen schnellen ROI und wurden entwickelt, um die Art und Weise zu transformieren, wie globale Versicherer und Banken geführt werden, indem sie geschäftlichen Nutzen in allen Bereichen des Unternehmens freisetzen. Mit Kunden in mehr als 35 Ländern auf sechs Kontinenten und Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Israel entwickelt das Unternehmen seit 2001 Innovationen für Versicherer und Banken. Zu den Aktionären von Earnix gehören JVP, Insight Partners, IGP und Vintage Investment Partners.

Weitere Informationen erhalten Sie unter earnix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230111005785/de/

Contacts:

Jena Murphy

jena.murphy@earnix.com