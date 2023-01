DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 12. Januar

=== 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 4Q 08:00 GB/Marks & Spencer plc, Trading Update 3Q 08:00 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 4Q 09:00 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammer (DIHK), PK zum DIHK-Fachkräftereport 09:30 DE/Eigentümerverband Haus & Grund, PK zu "Bezahlbarkeit von Mieten in Deutschland" 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH), Urteil zur Minderung bzw Erstattung des Reisepreises wegen Covid-19-Pandemie *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage November *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 10:30 DE/Mieterbund, IG Bau und Caritas, PK zur Studie "Bauen und Wohnen in der Krise" 12:45 DE/Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestags- fraktion Mast, Statement vor der Jahresauftaktklausur (bis 13.1.) 13:30 US/Fed-Philadelphia-Präsident Harker (2023 stimmberechtigt im FOMC), Rede bei der Main Line Chamber of Commerce *** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+6,5% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+7,1% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+5,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+6,0% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen Dezember *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 204.000 17:30 US/Fed-St. Louis-Präsident Bullard (2023 stimmberechtigt im FOMC), Teilnahme an einem Forum der Wisconsin Bankers Association 18:40 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei der Virginia Bankers Association/ Virginia Chamber of Commerce ===

