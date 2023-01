Der französische Recycling-Spezialist und der dänische Enzymweltmarktführer Novozymes vertiefen ihre Zusammenarbeit. Die enorm wichtige Vereinbarung sichert die langfristige Produktion und Lieferung von Carbios-Enzymen in industriellem Maßstab für die weltweit erste biologische PET-Recyclinganlage, die in Frankreich entstehen soll.Mithilfe der vertieften Partnerschaft sollen Enzyme entwickelt, optimiert und produziert werden, die anschließend von Novozymes an alle Lizenznehmer der Carbios-Technologie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...