NEW YORK, New York (USA), Jan. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LiquidText, die preisgekrönte Plattform zum Lesen, Notieren und Analysieren von Dokumenten, hat heute die Enterprise Edition ihrer Plattform vorgestellt. LiquidText Enterprise Edition ist für große Implementierungen konzipiert und bietet Optionen für die Integration mit Dokumentenmanagement-Software, verbesserte Sicherheit, mehr Datenschutz und Kontrolle des Datenstandorts.



LiquidText erfasst die Lektüre von Dokumenten, Notizen, Hervorhebungen, Anmerkungen und Beobachtungen genau wie Papier, geht aber noch weiter, um Verbindungen zu Fakten und Beweisen aus zahlreichen Quellen aufzuzeigen, sie zu einer kohärenten Erzählung zu verweben und den Inhalt des Arbeitsprodukts in einer klaren, präzisen und gemeinsam nutzbaren Form bereitzustellen. LiquidText wird derzeit weltweit in den Bereichen Recht, Medizin, Wissenschaft, Technik, Verwaltung und Wirtschaft eingesetzt.

"Tausende von Wissensarbeitern in Unternehmen nutzen LiquidText bereits in ihrem Geschäftsalltag, eine Tatsache, die der Geschäftsleitung nicht entgangen ist. Die LiquidText Enterprise Edition ist die natürliche Weiterentwicklung des Produkts und ermöglicht Unternehmen eine systematische und kontrollierte Nutzung bei gleichzeitiger Reduzierung des Gesamtrisikos für die Organisation", so Dr. Craig Tashman, Gründer und CEO von LiquidText. "Da diese Version mit anderen wichtigen Werkzeugen integriert werden kann, die von den Unternehmen verwendet werden, bietet sie noch größere Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen, die von den Wissensarbeitern so oft gewünscht werden."

Der Preis für die LiquidText Enterprise Edition beträgt 20 USD pro Arbeitsplatz und Monat, wobei es Rabatte für umfangreiche Implementierungen und Angebote gibt:

Datenstandort : Je nach den Bedürfnissen des Unternehmens können die Daten auf den Geräten der Benutzer, auf einem Server vor Ort, in der Cloud-Umgebung eines Unternehmens oder in der Microsoft Azure-Cloud von LiquidText gespeichert werden.

: Je nach den Bedürfnissen des Unternehmens können die Daten auf den Geräten der Benutzer, auf einem Server vor Ort, in der Cloud-Umgebung eines Unternehmens oder in der Microsoft Azure-Cloud von LiquidText gespeichert werden. Skalierbarkeit : LiquidText Enterprise Edition kann je nach Bedarf des Unternehmens von einigen Dutzend bis zu Tausenden von Arbeitsplätzen skaliert werden.

: LiquidText Enterprise Edition kann je nach Bedarf des Unternehmens von einigen Dutzend bis zu Tausenden von Arbeitsplätzen skaliert werden. Sicherheit und Datenschutz : Die Enterprise Edition unterstützt die passwortbasierte Dateiverschlüsselung. Die Passwörter werden von der Firma verwahrt und kontrolliert. Sie ist auch DSGVO-konform.

: Die Enterprise Edition unterstützt die passwortbasierte Dateiverschlüsselung. Die Passwörter werden von der Firma verwahrt und kontrolliert. Sie ist auch DSGVO-konform. Zertifizierung: LiquidText durchläuft gerade den Prozess, die ISO 27001-Zertifizierung zu erhalten.

LiquidText durchläuft gerade den Prozess, die ISO 27001-Zertifizierung zu erhalten. Verwaltung : Die Enterprise Edition bietet eine Verwaltungskonsole, die der IT-Abteilung die Kontrolle über den Zugriff und die Verwaltung der Anwendung ermöglicht.

: Die Enterprise Edition bietet eine Verwaltungskonsole, die der IT-Abteilung die Kontrolle über den Zugriff und die Verwaltung der Anwendung ermöglicht. Integration : Die Enterprise Edition kann in andere wichtige Unternehmensanwendungen integriert werden, z. B. in das Dokumentenmanagement und die Sicherheit.

: Die Enterprise Edition kann in andere wichtige Unternehmensanwendungen integriert werden, z. B. in das Dokumentenmanagement und die Sicherheit. Unterstützung: LiquidText bietet den Nutzern der Enterprise Edition einen speziellen Support sowie laufende Updates der Anwendung.



Weitere Informationen zur LiquidText Enterprise Edition finden Sie unter https://www.liquidtext.net/enterprise .

Über LiquidText

Mit mehr als fünf Millionen Downloads und der Auszeichnung "Innovativste iPad-App des Jahres" durch Apple ist LiquidText eine revolutionäre Plattform für aktives Lesen, Notizen und Dokumentenanalyse für iPad-, Windows- und Mac-Nutzer. Es ist die erste Produktivitäts-App, die sowohl in den App Stores von Apple als auch von Microsoft mit der begehrten "Editor's Choice" ausgezeichnet wurde. LiquidText erlaubt es den Benutzern, ihre Lektüre, Notizen, Hervorhebungen, Anmerkungen und Beobachtungen wie auf Papier zu erfassen und ermöglicht die Verbindung zwischen Dokumentinhalten und Notizen sowie innerhalb und zwischen mehreren Dokumenten und Notizen. Von diesen Verbindungen erhalten die Nutzer visuelle Hyperlinks, die die Verbindungen durch Berühren oder Klicken aufrufen. LiquidText hilft den Benutzern, diese Beziehungen zusammen mit dem relevanten Quellkontext zu sehen. Mitarbeiter und Prüfer sehen nicht nur die Ergebnisse, sondern auch das Netz von miteinander verknüpften Quellen, Beobachtungen und Notizen, die die Schlussfolgerungen des Autors mit Transparenz und Klarheit unterstützen. LiquidText bietet einen einheitlichen Arbeitsbereich mit integrierten Arbeitsabläufen und einer intuitiven Benutzeroberfläche. Weitere Informationen finden Sie unter www.liquidtext.net .