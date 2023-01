Die Umpqua Holdings Corporation (ISIN: US9042141039, NASDAQ: UMPQ) zahlt am 6. Februar 2023 eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,21 US-Dollar an ihre Aktionäre. Record date ist der 23. Januar 2023. Auf Jahressicht schüttet der Konzern aus Portland, Oregon, somit 0,84 US-Dollar an seine Investoren aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 17,36 US-Dollar (Stand: 11. Januar 2023) einer Dividendenrendite ...

