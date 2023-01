DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WINDKRAFT - Die Windkraft ist im vergangenen Jahr entgegen den Branchenerwartungen deutlich gewachsen. 15 Gigawatt an zusätzlichen Kapazitäten wurden im Jahr 2022 in der Europäischen Union installiert. Das ist ein Drittel mehr als noch 2021 - trotz Energiekrise und Inflation. 90 Prozent der Windräder wurden dabei an Land installiert. Die Zahlen des europäischen Branchenverbands Wind Europe liegen dem Handelsblatt vor. (Handelsblatt)

SAUDI-ARABIEN - Saudi-Arabien hat einen Bergbaufonds aufgelegt, der nach Angaben von mit den Details vertrauten Personen bis zu 15 Milliarden US-Dollar in ausländische Anlagen investieren will. Damit soll die Abhängigkeit des Landes von fossilen Brennstoffen verringert werden. Ziel sei der Erwerb von Minderheitsbeteiligungen an internationalen Bergbauprojekten. Der weltweit zweitgrößte Ölproduzent will sich dadurch Ressourcen wie Eisenerz, Kupfer, Nickel und Lithium für die heimische Mineralienverarbeitung und andere industrielle Aktivitäten wie die Stahlerzeugung sichern. (FT)

January 12, 2023

