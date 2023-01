Dank der anhaltenden Jahresanfangsrally steuert der DAX am Donnerstag vor der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise auf die runde Marke von 15.000 Punkten zu. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,3 Prozent im Plus auf 14.993 Punkte. Das wäre ein Höchststand seit Februar 2022 und ein Plus von 7,7 Prozent seit Vorjahresende.Die Credit Suisse spricht von anhaltendem Optimismus für nachlassende Inflation und eine entsprechende moderatere Geldpolitik ...

