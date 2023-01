DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Der Inflationsdruck in den USA dürfte im Dezember weiter nachgelassen haben. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte erwarten, dass die Verbraucherpreise auf Monatssicht um 0,1 Prozent gesunken sind und um 6,5 (November: 7,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats lagen. Für die Finanzmärkte werden die Daten ein wichtiges Update für die Beurteilung ihrer Zinsprognosen sein. Fed-Funds-Futures preisen spätestens für die Dezember-Sitzung des Offenmarktausschusses FOMC eine Zinssenkung ein, und auch die Entwicklung an den Aktien- und Anleihemärkten lässt sich schwer ohne solche Zinssenkungshoffnungen erklären. Die FOMC-Mitglieder selbst aber haben ihre Zinsprognosen erst im Dezember angehoben - für 2023 auf 5,1 bis 5,4 (September: 4,4 bis 4,9) Prozent - und rechnen erst für 2024 mit Zinssenkungen. Auch die Kommunikation von Fed-Offiziellen lässt kaum den Schluss zu, dass die Fed demnächst nachgeben wird. Für die Verbraucherpreisen ohne Energie und Nahrungsmittel wird ein monatlicher Anstieg von 0,3 Prozent und ein Rückgang der Jahresteuerung auf 5,7 (6,0) Prozent prognostiziert. Auch diese Inflationsrate bliebe damit ungemütlich hoch. Der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator), der die von der Fed favorisierte Inflationsmessgröße ist, war im November mit einer Jahresrate von 5,5 (Oktober: 6,1) Prozent gestiegen und der Kern-PCE-Deflator um 4,7 (5,0). Insgesamt kann man also sagen, dass der Inflationsdruck in den USA auf breiter Front zurückgeht, aber immer noch ungewöhnlich hoch ist, auch in den Kerngrößen. Zugleich dürften die FOMC-Mitglieder die Möglichkeit einer Rezession einkalkulieren, die den Preisdruck ihrerseits dämpfen würde. Dem stehen aber wohl Befürchtungen gegenüber, wie in den 1970er Jahren die Zinsschraube zu früh zu lockern und der Inflation damit neuen Auftrieb zu geben. Für die nächste FOMC-Sitzung, die am 31. Januar und 1. Februar stattfindet, ist eine Zinsanhebung von 25 Basispunkten eingepreist.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 3Q

07:30 AT/OMV AG, Trading Update 4Q

08:00 GB/Marks & Spencer plc, Trading Update 3Q

08:00 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/SAP SE, Ergebnis 4Q

- DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 4Q

- DE/Wacker Chemie AG, Eckdaten zum Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+6,5% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+7,1% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+5,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+6,0% gg Vj 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 204.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.052,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 3.992,75 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 11.483,50 +0,1% Nikkei-225 26.451,89 +0,0% Schanghai-Composite 3.154,71 -0,2% Hang-Seng-Index 21.365,43 -0,3% +/- Ticks Bund -Future 137,93 -3 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 14.947,91 +1,2% DAX-Future 15.065,00 +1,0% XDAX 15.003,92 +1,1% MDAX 27.777,54 +1,4% TecDAX 3.147,25 +1,8% EuroStoxx50 4.099,76 +1,0% Stoxx50 3.831,94 +0,3% Dow-Jones 33.973,01 +0,8% S&P-500-Index 3.969,61 +1,3% Nasdaq-Comp. 10.931,67 +1,8% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 137,96 +147

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit einer gut behaupteten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Donnerstag. Der DAX wird vorbörslich an der 15.000er Marke erwartet, so hoch wie zuletzt vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Die Aufwärtsdynamik dürfte allerdings nach dem Anstieg um über 1.000 Punkte seit dem Jahreswechsel zunächst deutlich nachlassen: "Alle Augen sind zunächst auf die US-Inflation gerichtet", so ein Händler. Erwartet wird, dass die Jahresrate des Preisanstiegs auf 6,5 von 7,1 Prozent zurückgekommen ist. In der Kernrate soll sie auf 5,7 von 6 Prozent gefallen sein. Sollten die neuen Daten nicht enttäuschen, dürfte der DAX im Anschluss weiter steigen, heißt es am Markt. Dann dürften sich die Hoffnungen auf einen moderateren Kurs der US-Notenbank verfestigen. Aktuell wird für die nächste Zinsentscheidung am 1. Februar ein Schritt um 25 Basispunkte erwartet.

RÜCKBLICK: Fester - Die europäischen Börsen haben ihre Kursgewinne am Mittwoch deutlich ausgebaut. Der DAX schloss auf dem höchsten Stand seit dem 18. Februar des vergangenen Jahres. Nun hängt vieles von den neuen US-Inflationsdaten am Donnerstag ab. Sollten diese stärker als erwartet zurückgegangen sein, könnten Anleihe- und Aktienkurse einen neuen Schub erhalten, so Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank. Umgekehrt sei damit aber auch das Enttäuschungspotenzial einer höheren Inflationsrate hoch. Unter Druck geriet der Versicherungsindex (-1,1%). In London brachen die Aktien des Versicherers Direct Line um 23,5 Prozent ein - nach einer Gewinnwarnung und Dividendenaussetzung. Auch Admiral Group wurden davon um 6,8 Prozent nach unten gerissen. Im DAX fielen Hannover Rück um 1,9 Prozent, Allianz und Munich Re um je 0,4 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Bayer gewannen weitere 3,6 Prozent. Nachdem sich jüngst Inclusive Capital mit knapp 1 Prozent an dem Pharmakonzern beteiligt hatte, soll nun auch Bluebell Capital eingestiegen sein. Die Investoren fordern eine Aufspaltung des Konzerns und einen Wechsel an der Unternehmensspitze. Siemens Energy (+5,3%) ist Teil eines Konsortiums, das einen Milliardenauftrag für die Anbindung von Windparks in der Nordsee erhalten hat. Gesucht waren Immobilienwerte. Vonovia gewannen 6,5 Prozent. Bei Shop Apotheke Europe (+1,7%) haben sich sowohl der Umsatz als auch die Anzahl der Kunden im vergangenen Jahr spürbar erhöht. Cropenergies verloren 7,4 Prozent. Die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahrs sind von steigendem Preisdruck geprägt. Auch der Ausblick überzeugte nicht. Wacker Chemie stiegen um 9,9 Prozent. Am Markt kursierte ein Gerücht, die EU wolle Unternehmen wie Wacker Chemie beim Bewältigen der Energiewende stärker und länger unterstützen als erwartet. Die Subventionen sollten höher sein als die für US-Unternehmen über den so genannten Inflation Reduction Act. Das Gerücht war zunächst nicht verifizierbar.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem "eher ruhigen" nachbörslichen Geschäft am Mittwoch berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Es habe keine auffallenden Kursbewegungen gegeben, so ein Händler von Lang & Schwarz. Die Aktie von Adler Group reagierten nicht weiter auf die Mitteilung des Wohnimmobilienkonzerns, dass KPMG die gerichtliche Bestellung zum Abschlussprüfer der Tochter Adler Real Estate abgelehnt hat.

USA - AKTIEN

Etwas fester - In den Fokus der Anleger rückten zunehmend die am Donnerstag anstehenden US-Inflationsdaten, hieß es. Diese könnten Aufschluss darüber geben, mit welchem Tempo die US-Notenbank ihren rigiden Zinskurs zur Bekämpfung der hohen Inflation fortführen wird. Ein zeitweiser Systemausfall bei der US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) hatte bei den Aktien der US-Fluggesellschaften vorübergehend für leichte Abgaben gesorgt. In der Folge war der Inlandsflugverkehr in den USA komplett eingestellt worden. Im Verlauf erholten sich die Aktien jedoch zum Teil wieder. Die Aktien von United Airlines stiegen schließlich um 4,3 Prozent, American Airlines rückten 1,0 Prozent vor und Delta Air Lines um 0,2 Prozent. Die Aktien von Southwest Airlines gaben indessen um 0,7 Prozent nach. Eine nachlassende Nachfrage hat im vierten Quartal 2022 zu erheblich rückläufigen Verkäufen und Preisen für Personal Computer (PC) gesorgt. Die großen Hersteller wie Dell, HP und der chinesische Produzent Lenovo mussten deutlich zweistellige Prozentrückgänge in Kauf nehmen, während Apple ein vergleichsweise moderates Minus verzeichnete. Dell-Aktien büßten 4,1 Prozent ein, HP verloren 0,9 Prozent. Für die Apple-Aktie ging es um 2,1 Prozent aufwärts.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,22 -4,2 4,26 -20,4 5 Jahre 3,65 -7,8 3,73 -34,7 7 Jahre 3,60 -8,3 3,68 -37,5 10 Jahre 3,54 -8,2 3,62 -34,4 30 Jahre 3,66 -9,4 3,75 -31,0

Am Anleihemarkt gaben die Renditen nach der Vortageserholung wieder nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 8,2 Basispunkte auf 3,54 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf Spekulationen auf weniger stark steigende Zinsen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:45 Uhr Di, 17:06 Uhr % YTD EUR/USD 1,0770 +0,1% 1,0754 1,0735 +0,6% EUR/JPY 141,60 -0,6% 142,23 141,85 +0,9% EUR/CHF 1,0027 +0,1% 0,9901 0,9901 +1,3% EUR/GBP 0,8852 -0,1% 0,8835 0,8826 +0,0% USD/JPY 131,48 -0,7% 132,31 132,12 +0,3% GBP/USD 1,2166 +0,2% 1,2171 1,2164 +0,6% USD/CNH (Offshore) 6,7649 -0,0% 6,7780 6,7906 -2,4% Bitcoin BTC/USD 18.223,61 +3,7% 17.429,53 17.328,59 +9,8%

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index wenig verändert. Hier dürften erst die US-Verbraucherpreise am Donnerstag den nächsten entscheidenden Impuls liefern. "Kurzfristig halten die Märkte eine Zinserhöhung um einen Viertelpunkt im Februar für wahrscheinlich, wobei schwächer als erwartet ausgefallene Verbraucherpreise möglicherweise weitere Erhöhungen in diesem Zyklus ausschließen und den Dollar auf neue Tiefststände drückt", so Vantage-Analyst Jamie Dutta. Stärkere Daten hingegen wären ein Schock und würden den Dollar beflügeln, da sie die jüngste Rhetorik der Fed bekräftigen würden, wonach der Spitzenzins über 5 Prozent steigen und länger auf diesem Niveau verbleiben müsse, sagte er.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,41 77,41 0% 0 -3,6% Brent/ICE 82,82 82,67 +0,2% +0,15 -3,7%

Mit deutlichen Gewinnen zeigten sich die Ölpreise. Für Brent und WTI ging es um bis zu 3,5 Prozent aufwärts. Die Rohöllagerbestände sind in den USA zwar kräftig um rund 19 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche gestiegen. Am Markt gehe man jedoch davon aus, dass der Anstieg nicht auf Fundamentaldaten zurückzuführen sei, sondern auf die vorübergehenden Stilllegungen von US-Raffinerien während des Kälteeinbruchs Ende Dezember, hieß es. Bereits die am Vortag veröffentlichten API-Daten hatten einen deutlichen Anstieg ausgewiesen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.884,00 1.876,20 +0,4% +7,80 +3,3% Silber (Spot) 23,62 23,42 +0,8% +0,20 -1,5% Platin (Spot) 1.074,88 1.074,00 +0,1% +0,88 +0,6% Kupfer-Future 4,15 4,17 -0,3% -0,01 +9,0%

Der Goldpreis notierte nahezu unverändert.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

JAPAN/LEISTUNGSBILANZ Nov nsb Überschuss 1,803 Bill JPY (PROG: Überschuss 471,1 Mrd JPY)

JAPAN KONJUNKTUR

Japans Notenbank hat angesichts der fortschreitenden Erholung von der Pandemie ihre Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung für vier der neun Regionen des Landes angehoben. Wie die Bank of Japan in ihrem vierteljährlichen regionalen Wirtschaftsbericht mitteilte, ist die lokale wirtschaftliche Entwicklung durch Anstiege bei den Rohstoffpreisen beeinträchtigt gewesen. Jedoch hätten die Regionen sich erholt bzw moderat erholt.

CHINA INFLATION

Der Inflationsdruck in China ist im Dezember gestiegen. Wie aus den offiziellen Daten hervorgeht, hat die abrupte Abkehr der chinesischen Regierung von der Null-Covid-Politik den Weg für eine wirtschaftliche Erholung geebnet. Der Verbraucherpreisindex stieg im Dezember um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nachdem der Anstieg im November lediglich 1,6 Prozent betragen hatte, wie das Nationale Statistikamt mitteilte. Das entsprach den Erwartungen der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen.

Zugleich verringerte sich der Erzeugerpreisindex im Dezember um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wohingegen die Prognose auf unveränderte Erzeugerpreise gelautet hatte. Im November war Chinas Erzeugerpreisindex noch um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gefallen.

UKRAINE-KRIEG

Russland hat nach drei Monaten erneut den Befehlshaber für seine Offensive in der Ukraine ausgetauscht. Generalstabschef Waleri Gerassimow sei zum Kommandeur der Streitkräfte in der Ukraine ernannt worden, teilte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Es begründete den Wechsel mit einer "Erweiterung der Aufgaben" und der "Notwendigkeit" einer "engeren Interaktion" zwischen den Truppen und sprach von einer "Aufstockung der Führungsebene der Spezialoperation".

ADLER GROUP

KPMG will nicht der Abschlussprüfer für die Adler Real Estate AG werden. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft habe die gerichtliche Bestellung des Amtsgerichts Berlin Charlottenburg zum Abschlussprüfer für die Prüfung des Einzel- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 der Tochtergesellschaft abgelehnt.

BLACKROCK

Der Vermögensverwalter hat Stellenstreichungen angekündigt. Wie das Unternehmen mitteilte, baut es 500 Stellen ab, was weniger als 3 Prozent der Belegschaft entspricht. Ein Sprecher verwies auf ein "beispielloses Marktumfeld".

