BARCLAYS SENKT GEA GROUP AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 41 (39) EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 120 (94) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 6 (5,10) EUR - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG HEBT PVA TEPLA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 30 (25) EURCREDIT SUISSE NIMMT TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 'EUROZONE TOP PICKS LIST'DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 100 (90) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT HENKEL AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 58 EUREXANE BNP SENKT PORSCHE SE AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 61 (86) EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 11,35 (10,75) EUR - 'BUY'HSBC HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 150 (140) EUR - 'HOLD'HSBC HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 72 (67) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DWS AUF 33,20 (34,30) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT KION AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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