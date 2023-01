Nach dem Vorstoss Polens dürfte die internationale Diskussion um Lieferung schwerer Kampfpanzer an die Ukraine fortgesetzt werden.Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Initiative Polens, seinem Land Leopard-Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen, begrüsst. «Vielen Dank an Präsident Duda, die polnische Regierung und alle unsere polnischen Freunde», sagte Selenskyj am Mittwochabend in seiner täglichen Videoansprache zu den Ergebnissen seines Treffens mit seinem polnischen Kollegen Andrzej Duda und dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...