FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
INTRASENSE SAS EO -,05 I8S FR0011179886
AB/FROM ONWARDS 12.01.2023 08:02 CET
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INTRASENSE SAS EO -,05 I8S FR0011179886
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