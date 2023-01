The following instruments on XETRA do have their first trading 12.01.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.01.2023Aktien1 CNE100005RV4 Shandong Boan Biotechnology Co. Ltd.2 CA04952E2087 Atmofizer Technologies Inc.3 CA74643G2018 Pushfor Tech Inc.Anleihen1 FR001400F2Q0 Air France-KLM S.A.2 US02665WEC10 American Honda Finance Corp.3 XS2575952697 Banco Santander S.A.4 DE000A30V5L4 Deutsche Bank AG5 FR001400F2R8 Air France-KLM S.A.6 US500769JW52 Kreditanstalt für Wiederaufbau7 FR001400F6O6 Arval Service Lease S.A.8 BE0000357666 Belgien, Königreich9 FR001400F5R1 BPCE SFH10 AT0000A32562 Erste Group Bank AG11 FR001400F6V1 PSA Banque France S.A.12 XS2577030708 Royal Bank of Canada13 US02665WED92 American Honda Finance Corp.14 XS2575952341 Banco Santander S.A.15 XS2576362839 Bank of Ireland Group PLC16 FR001400F5S9 BPCE SFH17 US42250PAE34 Healthpeak Properties Inc.18 US46514BRA79 Israel, Staat19 US78016FZX58 Royal Bank of Canada20 US78016FZW75 Royal Bank of Canada21 XS2576390459 The Bank of Nova Scotia22 US91282CGE57 United States of America23 XS2575952937 Westpac Banking Corp.24 XS2575556589 ABB Finance B.V.25 US00914AAU60 Air Lease Corp.26 US02665WEE75 American Honda Finance Corp.27 XS2575952424 Banco Santander S.A.28 XS2531479462 BAWAG P.S.K.29 FR001400F5U5 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale30 DE000CZ43ZP3 Commerzbank AG31 XS2576245281 Compagnie de Saint-Gobain S.A.32 US4581X0EH74 Inter-American Development Bank33 DE000HLB7B22 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale34 DE000HLB7AV6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale35 DE000HLB7AU8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale36 XS2576364371 Lettland, Republik37 XS2575952853 Westpac Banking Corp.