Emittent / Herausgeber: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Sonstiges

Sitka Gold erbohrt über 200 Meter durchgängige Goldvererzung ab der Oberfläche!



12.01.2023 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Veröffentlichung eines der letzten Bohrlöcher des Bohrprogramms 2022 war Sitka Gold (CSE:SIG; FRA:1RF; OTCQB:SITKF) einen Trading Halt wert: Ziemlich genau ein Jahr nach Beginn der Entdeckung der Blackjack-Zone auf dem RC-Goldprojekt im Yukon im Dezember 2021 hat Sitka heute eines der besten Ergebnisse seit Beginn der Bohrungen überhaupt veröffentlicht. Das Step-Out-Bohrloch DDRCCC-22-040 durchteufte 201,0 m mit 1,26 g/t Gold ab der Oberfläche, einschließlich 82,0 m mit 2,04 g/t Gold ab der Oberfläche, einschließlich 19,5 m mit 4,87 g/t Gold von der Oberfläche, einschließlich 2,0 m mit 31,20 g/t Gold ab 16,0 m! Der Großteil der bisherigen Bohrungen bei RC Gold war darauf ausgerichtet, die räumlichen Voraussetzungen zu schaffen, die für die Schätzung einer ersten Ressource erforderlich sind. Cor Coe, P.Geo., CEO und Director von Sitka, kommentierte: "Die Step-out-Bohrungen 2022 auf RC Gold waren für Sitka äußerst lohnend, wobei die Ergebnisse der jüngsten Bohrlöcher das enorme Potenzial der Blackjack-Zone untermauern. DDRCCC-22-040 ist eines der besten Bohrlöcher, die wir bisher auf RC Gold gebohrt haben. Mehrere andere beeindruckende Abschnitte, darunter 2 Meter mit 31,20 g/t Gold wurden im gesamten Bohrloch angetroffen, das auch sichtbares Gold enthielt. Unsere Winter- und Sommer-Diamantbohrprogramme des vergangenen Jahres haben erfolgreich die Kontinuität einer starken und beständigen Goldmineralisierung in der gesamten Blackjack-Zone aufgezeigt, wobei die Zone in alle Richtungen offen ist. Es besteht das Potenzial, die Goldmineralisierung über eine Strecke von bis zu 2 Kilometern sowohl in der Saddle- als auch in der Eiger-Zone zu verbinden. Wir sind bestrebt, die potenzielle Tonnage aggressiv zu steigern." Sitka plant erneut zweiteiliges Winter-Sommerbohrprogram Das Unternehmen kündigte für das Jahr 2023ein zweiteiliges Winter- und Sommerbohrprogramm mit insgesamt 10.000 Meter an Diamantkernbohrungen an. Die Bohrungen werden sich in erster Linie in den Gebieten Blackjack, Saddle und Eiger-Zone konzentrieren. Fazit: Der letzte Satz an Bohrungen aus dem Jahr 2022, den Sitka Gold heute veröffentlicht hat, bestätigt eindrucksvoll, dass die Goldvererzung entlang der Leitstruktur des so genannten "Blackjack Faults" zuverlässig höhergradige Ergebnisse zu Tage fördert - vor allem deutlich höhere Gehalte als beim benachbarten Produzenten Victoria Gold. Das Ergebnis wird in die Definition einer ersten Ressource einfließen, liefert den Geologen darüber hinaus aber auch wichtige Orientierungspunkte für die Planung der anstehenden Bohrkampagnen. Erneut wird Sitka den Winter durchbohren, was einige seiner Wettbewerber mangels Infrastruktur gar nicht können. Die hohe Geschwindigkeit, mit der Sitka seine Lagerstätte ausweitet, dürfte vom Markt positiv aufgenommen werden. Am Ende steht die Vision, die drei bisher isolierten Einzelteile Blackjack, Saddle und Eiger über eine Strecke von zwei Kilometern zu einer potenziellen Multi-Millionen-Unzen-Lagerstätte zu verbinden. Diese Idee sollte jetzt langsam auch größere Goldgesellschaften auf den Plan rufen.



Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie Goldinvest auf Twitter! Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sitka Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.