BlackRock ist ein Gigant. Der US-Vermögensverwalter ist weltweit mit Abstand die Nummer 1 in der Branche und legte in den vergangenen Jahren eine beachtliche Entwicklung hin. Das verwaltete Vermögen stieg auf schwindelerregende Beträge und erreichte Ende 2021 zehn Billionen Dollar. Doch der Wind hat sich seitdem gedreht, BlackRock will nun Jobs streichen.Der Vermögensverwalter plant die Entlassung von rund 500 Mitarbeitern, nachdem der Konzern im vergangenen Jahr mit starken Einbrüchen an den Aktien- ...

