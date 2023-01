Am Donnerstag richten sich die Blicke der Anleger auf die USA. Dort werden am Nachmittag neue Inflationsdaten erwartet.Frankfurt - Der Eurokurs hat sich am Donnerstag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0763 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Nach wie vor liegt der Kurs in der Nähe seines höchsten Stands seit gut einem halben Jahr. Zum Franken kann sich der Euro bei einem Stand von 1,0036 weiterhin oberhalb der Parität behaupten.

Den vollständigen Artikel lesen ...