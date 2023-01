DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Inflationsdruck in den USA dürfte im Dezember weiter nachgelassen haben. Volkswirte erwarten, dass die Verbraucherpreise auf Monatssicht um 0,1 Prozent gesunken sind und um 6,5 (November: 7,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats lagen. Für die Finanzmärkte werden die Daten eine wichtige Information für die Beurteilung ihrer Zinsprognosen liefern. Die Zinsterminmärkte preisen spätestens für die Dezember-Sitzung des Offenmarktausschusses FOMC eine Zinssenkung ein, und auch die Entwicklung an den Aktien- und Anleihemärkten lässt sich schwer ohne solche Zinssenkungshoffnungen erklären. Die FOMC-Mitglieder selbst aber haben ihre Zinsprognosen erst im Dezember angehoben - für 2023 auf 5,1 bis 5,4 (September: 4,4 bis 4,9) Prozent - und rechnen erst für 2024 mit Zinssenkungen. Auch die Kommunikation von Fed-Offiziellen lässt kaum den Schluss zu, dass die Fed demnächst nachgeben wird.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+6,5% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+7,1% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+5,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+6,0% gg Vj 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 204.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.987,50 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.465,50 -0,1% Nikkei-225 26.449,82 +0,0% Hang-Seng-Index 21.339,14 -0,5% Kospi 2.365,10 +0,2% Schanghai-Composite 3.160,88 -0,0% S&P/ASX 200 7.280,40 +1,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Das Thema Inflation beherrscht das Geschehen und lässt Anleger zu keiner einheitlichen Sicht der Dinge finden. Im Vorfeld der nach Börsenschluss in Asien erwarteten US-Verbraucherpreise für Dezember halten sich Investoren an den Aktienmärkten merklich zurück. Von den US-Daten erhoffen sich Anleger Erkenntnisse über den künftigen Zinspfad der Fed. Auch aus China kommen Inflationsdaten. Während die Dezember-Verbraucherpreise wie erwartet gestiegen sind, zeugen deutlich gesunkene Erzeugerpreise von der konjunkturellen Schwäche der Volksrepublik. Die chinesischen Börsen pendeln um die Vortagesschlussstände. Laut Händler steige die Nervosität vor den US-Daten. Auch der Nikkei-225 bewegt sich kaum. Elektronikwerte machen Verluste im Reederei- und Versorgungsektor wett. Der Kospi wird gestützt von den Bereichen Erneuerbare Energien und Batteriefertigung. Händler sprechen von gestiegenen Hoffnungen auf eine nachlassende US-Inflation. Der Solarwert Hanwha Solutions steigt um weitere 4,2 Prozent - befeuert von einem umfangreichen Investmentplan für den US-Windkrafthersteller CS Wind. Die Ausbaupläne von Tesla am Standort Texas treibt den Kurs des Zulieferers SK IE Technology um 3,7 Prozent. Gegen den regionalen Trend hat der S&P/ASX-200 deutlicher zugelegt. Hier habe man sich am Optimismus an der Wall Street am Vorabend orientiert, heißt es.

US-NACHBÖRSE

Walt Disney gab bekannt, dass der Aktionär Trian seinen Mitgründer Nelson Peltz für die Wahl ins Disney-Board nominiert hat. Disney ist gegen dessen Nominierung und empfiehlt den Aktionären, für von Disney selbst aufgestellte Board-Kandidaten zu stimmen. Trian drängt Informanten zufolge auch darauf, einen Nachfolger für CEO Robert Iger zu finden. Der Kurs zog um 1,6 Prozent an. KB Home gaben um 2,1 Prozent nach. Der Hausbauer berichtete schwächer als gedacht ausgefallene Viertquartalszahlen und überzeugte auch mit dem Ausblick auf die erste Periode nicht. Qualtrics stiegen um 0,8 Prozent. Der Halbleiterkonzern will knapp 5 Prozent der Belegschaft los werden. Yield10 Bioscience schossen um 53,3 Prozent in die Höhe. Die Gesellschaft hat eine Absichtserklärung zur Kooperation mit Mitsubishi im Bereich Biokraftstoffe abgeschlossen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.972,87 +0,8% 268,77 +2,5% S&P-500 3.969,58 +1,3% 50,33 +3,4% Nasdaq-Comp. 10.931,67 +1,8% 189,04 +4,4% Nasdaq-100 11.402,53 +1,8% 196,75 +4,2% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 857 Mio 779 Mio Gewinner 2.396 2.219 Verlierer 707 877 Unverändert 117 115

Etwas fester - In den Fokus der Anleger rückten zunehmend die am Donnerstag anstehenden US-Inflationsdaten. Diese könnten Aufschluss darüber geben, mit welchem Tempo die US-Notenbank ihren rigiden Zinskurs zur Bekämpfung der hohen Inflation fortführen wird. Ein zeitweiser Systemausfall bei der US-Luftfahrtbehörde FAA hatte bei den Aktien der US-Fluggesellschaften vorübergehend für leichte Abgaben gesorgt. Der Inlandsflugverkehr war komplett eingestellt worden. Im Verlauf erholten sich die Aktien jedoch zum Teil wieder. United Airlines stiegen schließlich um 4,3 Prozent, American Airlines rückten 1,0 Prozent vor und Delta Air Lines um 0,2 Prozent. Southwest Airlines gaben indessen um 0,7 Prozent nach. Eine nachlassende Nachfrage hat zu erheblich rückläufigen Verkäufen und Preisen für Personal Computer (PC) gesorgt. Die großen Hersteller wie Dell, HP und der chinesische Produzent Lenovo mussten deutlich zweistellige Prozentrückgänge in Kauf nehmen, während Apple ein vergleichsweise moderates Minus verzeichnete. Dell-Aktien büßten 4,1 Prozent ein, HP verloren 0,9 Prozent. Für die Apple-Aktie ging es um 2,1 Prozent aufwärts.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,22 -4,2 4,26 -20,4 5 Jahre 3,65 -7,8 3,73 -34,7 7 Jahre 3,60 -8,3 3,68 -37,5 10 Jahre 3,54 -8,2 3,62 -34,4 30 Jahre 3,66 -9,4 3,75 -31,0

Die Renditen gaben nach der Vortageserholung wieder nach. Marktteilnehmer verwiesen auf Spekulationen auf weniger stark steigende Zinsen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:13h % YTD EUR/USD 1,0759 +0,0% 1,0758 1,0741 +0,5% EUR/JPY 141,77 -0,5% 142,47 142,26 +1,0% EUR/GBP 0,8860 +0,0% 0,8859 0,8837 +0,1% GBP/USD 1,2144 -0,0% 1,2145 1,2154 +0,4% USD/JPY 131,77 -0,5% 132,42 132,45 +0,5% USD/KRW 1.246,36 +0,3% 1.242,34 1.245,48 -1,2% USD/CNY 6,7578 -0,2% 6,7705 6,7721 -2,0% USD/CNH 6,7661 +0,0% 6,7658 6,7825 -2,3% USD/HKD 7,8122 -0,0% 7,8125 7,8123 +0,0% AUD/USD 0,6897 -0,1% 0,6903 0,6904 +1,2% NZD/USD 0,6350 -0,2% 0,6363 0,6368 -0,0% Bitcoin BTC/USD 18.147,15 +3,3% 17.568,41 17.443,02 +9,3%

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index wenig verändert. Hier dürften erst die US-Verbraucherpreise am Donnerstag den nächsten entscheidenden Impuls liefern. "Kurzfristig halten die Märkte eine Zinserhöhung um einen Viertelpunkt im Februar für wahrscheinlich, wobei schwächer als erwartet ausgefallene Verbraucherpreise möglicherweise weitere Erhöhungen in diesem Zyklus ausschließen und den Dollar auf neue Tiefststände drückt", so Vantage-Analyst Jamie Dutta. Stärkere Daten hingegen wären ein Schock und würden den Dollar beflügeln, da sie die jüngste Rhetorik der Fed bekräftigen würden, wonach der Spitzenzins über 5 Prozent steigen und länger auf diesem Niveau verbleiben müsse, sagte er.

Sehr fest zeigt sich am Morgen der japanische Yen. Laut einem Bericht will die Bank of Japan die Effekte ihre ultralockeren Geldpolitik überprüfen. Zudem fiel der Leistungsbilanzüberschuss im November sehr viel höher als gedacht aus.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,40 77,41 -0,0% -0,01 -3,6% Brent/ICE 82,71 82,67 +0,0% +0,04 -3,8%

Mit deutlichen Gewinnen (+3,5%) zeigten sich die Ölpreise. Die Rohöllagerbestände sind in den USA zwar kräftig gestiegen. Am Markt gehe man jedoch davon aus, dass der Anstieg nicht auf Fundamentaldaten zurückzuführen sei, sondern auf die vorübergehenden Stilllegungen von US-Raffinerien während des Kälteeinbruchs Ende Dezember, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.883,53 1.876,20 +0,4% +7,33 +3,3% Silber (Spot) 23,63 23,42 +0,9% +0,21 -1,4% Platin (Spot) 1.073,30 1.074,00 -0,1% -0,70 +0,5% Kupfer-Future 4,15 4,17 -0,3% -0,01 +9,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis notierte nahezu unverändert.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

AUßENPOLITIK USA & JAPAN

Die USA und Japan weiten ihre gegenseitige militärische Beistandsverpflichtung aus. Bei einem Ministertreffen erklärten beide Regierungen, dass der Verteidigungspakt ihrer Länder auch für Bedrohungen aus oder im Weltall gelten soll.

GELDPOLITIK JAPAN

Die Bank of Japan (BoJ) plant einem Zeitungsbericht zufolge, bei ihrer zweitägigen Ratssitzung in der nächsten Woche die Nebenwirkungen ihres geldpolitischen Lockerungsprogramms zu überprüfen. Die japanische Tageszeitung Yomiuri berichtete, dass der geldpolitische Rat die Renditen kurzfristiger japanischer Staatsanleihen und die Form der Renditekurve überprüfen will.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Notenbank hat angesichts der fortschreitenden Erholung von der Pandemie ihre Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung für vier der neun Regionen des Landes angehoben.

LEISTUNGSBILANZ JAPAN

Leistungsbilanz Nov nsb Überschuss 1,803 Bill JPY (PROG: Überschuss 471,1 Mrd JPY)

INFLATION CHINA

Der Inflationsdruck in China ist im Dezember gestiegen. Die abrupte Abkehr der chinesischen Regierung von der Null-Covid-Politik hat den Weg für eine wirtschaftliche Erholung geebnet. Der Verbraucherpreisindex stieg im Dezember um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nachdem der Anstieg im November lediglich 1,6 Prozent betragen hatte. Das entsprach den Erwartungen. Zugleich verringerte sich der Erzeugerpreisindex im Dezember um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wohingegen die Prognose auf unveränderte Erzeugerpreise gelautet hatte.

BLACKROCK

Der Vermögensverwalter hat Stellenstreichungen angekündigt. Wie das Unternehmen mitteilte, baut es 500 Stellen ab, was weniger als 3 Prozent der Belegschaft entspricht. Ein Sprecher verwies auf ein "beispielloses Marktumfeld".

WALT DISNEY

Zwischen Walt Disney und dem aktivistischen Investor Trian Fund Management LP bahnt sich ein Streit um einen Sitz im Board der Walt Disney Co an. Disney gab bekannt, dass Trian ihren Mitgründer Nelson Peltz für die Wahl ins Disney-Board nominiert hat. Disney ist gegen dessen Nominierung und empfiehlt den Aktionären, für von Disney selbst aufgestellte Board-Kandidaten zu stimmen. Trian drängt Informanten zufolge auch darauf, einen Nachfolger für CEO Robert Iger zu finden.

FTX

Bei der bankrotten US-Kryptobörse sind Assets in Milliardenhöhe sichergestellt worden. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es mehr als 5 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und anderen liquiden Vermögenswerten aufgefunden. Zudem will es weitere Vermögenswerte mit einem Buchwert von insgesamt über 4,6 Milliarden Dollar verkaufen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2023 02:07 ET (07:07 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.