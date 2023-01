Rückenwind für Energieriesen wie TotalEnergies: Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Zuletzt kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 79,96 US-Dollar. Das waren 28 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate stieg um 49 Cent auf 75,10 Dollar.Der Markt erhielt unterschiedliche Signale. Etwas gestützt wurden die Ölpreise durch Studien von Bankhäusern. So erwarten ING und Goldman Sachs einen Anstieg des Brent-Preises in diesem Jahr ...

