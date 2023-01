Dank der anhaltenden Jahresanfangsrally steuert der DAX am Donnerstag vor der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise auf die runde Marke von 15.000 Punkten zu. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,3 Prozent im Plus auf 14.993 Punkte. Das wäre ein Höchststand seit Februar 2022 und ein Plus von 7,7 Prozent seit Vorjahresende.

Den vollständigen Artikel lesen ...