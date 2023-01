Unterföhring (ots) -Gut gebacken: Zum Start der siebten Staffel sahen 4,52 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) "Das große Promibacken". Die erste Folge, in der Caroline Beil zur ersten Bäckerin der Woche gekürt wurde, erzielte 8,1 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Relevanzzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen Zuschauer:innen.Für Joey Heindle ist der Ausflug ins Kuchenparadies bereits wieder vorbei. Caroline Beil, Gerit Kling, Sabrina Mockenhaupt-Gregor, Nicole Jäger, Philipp Boy, Kai Schumann und Jochen Schropp backen auch in der nächsten Woche um den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck."Das große Promibacken" - mittwochs (6 Folgen) um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence / Erstellt: 12.1.2023 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Christiane MaskeCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: christiane.maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derseven.one Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5414381