FM Recruiting, ein Unternehmen der FM Consulting GmbH mit Sitz in Hannover, wurde kürzlich vom TÜV zertifiziert. Die Recruiting-Agentur hat sich auf die Gewinnung von qualifizierten Mitarbeitern für Pflegeunternehmen spezialisiert. Unter der Leitung der Geschäftsführer Max Grinda und Felix Hahnewald hat das Unternehmen in den letzten Jahren einen hervorragenden Ruf in der Branche erworben und ist stolz darauf, diesen nun durch die Zertifizierung des TÜV bestätigt zu sehen.Geschäftsführer Max Grinda: "Das ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung von FM Recruiting und bestätigt unsere Qualität und Integrität. Ein wichtiger Erfolgsfaktor war für uns auch immer das umfassende Engagement unseres erstklassigen Teams. Gemeinsam konnten wir in den vergangenen Jahren unzähligen Pflegebetrieben zu mehr Bewerbungen und zur dauerhaften Besetzung ihrer offenen Stellen verhelfen."Durch die Spezialisierung auf die spezifischen Anforderungen des Pflegebereichs kann das Team von FM Recruiting gezielt auf die Bedürfnisse seiner Kunden eingehen und auf diese Weise helfen, die offenen Stellen der stationären Einrichtungen und ambulanten Pflegedienste zeitnah qualitativ zu besetzen. Dabei unterstützt sie ihre eigens entwickelte 4S-Methode, die es der Recruiting-Agentur ermöglicht, für ihre Kunden je nach Region im Schnitt zwei bis vier qualifizierte Bewerbungen pro Woche zu generieren. Diese Ergebnisse resultieren aus ihrer mittlerweile vierjährigen Branchenerfahrung, in der bereits über 250 Pflegebetrieben als HR-Partner zur Seite standen. So gelingt es ihnen, das Thema Mitarbeitergewinnung wieder einfach zu machen."Wir sind stolz darauf, unseren Kunden diese Lösung anbieten und damit positiven Einfluss auf die Personalsituation in Pflegeeinrichtungen nehmen zu können. Unsere TÜV-Zertifizierung bestätigt einmal mehr die Qualität unserer Arbeit - daran möchten wir weiterhin anknüpfen", erklärt Felix Hahnewald.Über FM Recruiting:Max Grinda und Felix Hahnewald sind die Geschäftsführer von FM Recruiting. Mit ihrer Agentur unterstützen sie Pflegeunternehmen dabei, dem sich zuspitzenden Mangel an Fachkräften zu trotzen und mehr qualifizierte Bewerbungen zu generieren. Mit ihrer 4S-Methode erhalten ihre Kunden planbar und zuverlässig mehr Bewerbungen von qualifizierten Fachkräften aus ihrer Region, die an einem guten Arbeitgeber interessiert sind.