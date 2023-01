Die gemessen an den Standorten grösste Restaurantkette der USA soll Berater beauftragt haben, um das Interesse am Markt für eine Übernahme auszuloten.New York - Die Sandwich-Kette Subway lässt laut einem Pressebericht den Verkauf des Unternehmens prüfen. Die gemessen an den Standorten grösste Restaurantkette der USA habe Berater beauftragt, um das Interesse am Markt für eine Übernahme auszuloten, schrieb das «Wall Street Journal» am Donnerstag unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Als mögliche Interessenten kämen strategische Käufer...

