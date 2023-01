actyv.ai, ein SaaS-Anbieter für Unternehmen mit eingebettetem B2B BNPL und Versicherungen aus Singapur, hat im Rahmen einer Pre-Series A-Finanzierungsrunde von 1Digi Ventures, Singapur, dem Family Office von Raghunath Subramanian, Gründer und Global CEO des Unternehmens, insgesamt 12 Millionen US-Dollar erhalten. Darin enthalten ist eine frühere Tranche von 5 Millionen US-Dollar von 1Digi Ventures aus dem Jahr 2022. Damit werden die weltweite Expansion, Produktverbesserung, der Portfolioausbau und die Talentakquise gefördert.

Allein im Dezember 2022 übersprang der BNPL-Gesamtabsatz von actyv.ai die Marke von 100 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen bietet Unternehmen und ihrem Ökosystem verbundener Partner durch seine Technologieplattform einen beträchtlichen Mehrwert. Das Unternehmen kooperiert mit mehr als 20 führenden Finanzinstituten und ermöglicht eingebettetes BNPL. Auf der Plattform sind mehr als 25.000 Distributoren und 100.000 Einzelhändler vertreten.

Raghu kommentierte: "Bei Produktentwicklung, Geschäftswachstum und Talentakquise haben wir unsere Leistungen unter Beweis gestellt. Unsere KI-gestützte SaaS-Plattform mit ihren eingebetteten Angeboten ermöglicht dem gesamten Lieferkettenökosystem eine erhebliche operative Effizienz. Die zusätzlichen Mittel bekräftigen unseren Status als Bahnbrecher in diesem Bereich sowie unsere Absicht, die Möglichkeiten unserer Plattform zu erweitern."

Er ergänzte: "PwC war ein echter Partner bei den Schritten, der uns bei der jüngsten Kapitalbeschaffung begleitet und unterstützt hat. Sie haben beim Aufbau unseres Hauptsitzes in Singapur und unserer internen Governance-Strukturen hervorragende Arbeit geleistet. Mit Blick auf unseren Eintritt in die Hyperwachstumsphase und den Ausbau unserer weltweiten Präsenz freuen wir uns darauf, diese Zusammenarbeit weiter zu stärken."

In Bezug auf die Partnerschaft mit Shardul Amarchand Mangaldas Co. sagte Raghu: "Ihre juristische Sachkenntnis und Beratung hat dazu beigetragen, einen starken rechtlichen Rahmen zu schaffen und in Bezug auf die Kapitalbeschaffung und Unternehmensangelegenheiten für actyv.ai Beratung geboten. Wir werden auch weiterhin von ihrer juristischen Orientierungshilfe profitieren

"HSBC hat Unterstützung beim nahtlosen Aufbau der Bankinfrastruktur über geographische Grenzen hinweg geleistet. Wir freuen uns auf eine lang anhaltende Zusammenarbeit mit ihnen", sagte Raghu.

Über actyv.ai

actyv.ai ist eine KI-basierte SaaS-Plattform für Unternehmen mit eingebettetem B2B Buy Now Pay Later (BNPL) und Versicherung, die die weltweite B2B-Lieferkette durch die schnellere und einfachere Gestaltung von Geschäftstransaktionen transformiert. Durch seine Partnerschaften mit Finanzinstituten ermöglicht actyv.ai Wachstum für Unternehmen, Lieferanten, Distributoren und Einzelhändler. actyv Go, actyv Score, actyv PayLater, actyv Insure und actyv Invest sind die verschiedenen Produktkategorien auf der Plattform. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.actyv.ai/

